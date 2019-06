Les amateurs de Formule 1 ont pris d'assaut les rues de Montréal en fin de semaine et les vedettes d'ici ne faisaient pas exception!

Les artères de Montréal étaient bondés de fans finis de F1 et tous portaient les couleurs de leur écurie favorite. La fièvre du Grand Prix de Montréal a réellement envahi la métropole et certaines vedettes en ont profité pour fêter dans les plus gros party de la fin de semaine.

On a répertorié pour vous quelques photos de vedettes qui ont célébré les courses automobiles du Grand Prix 2019!

1. Catherine Paquin et Jessika Denommée

2. Marina Bastarache et Joey Scarpellino

3. Caroline Néron

4. Alanis Desilets et son amoureux, Joël Giguère

5. Noémie Lacerte

6. Danièle Henkel

7. Ingrid Falaise

8. José Godet

9. PO Beaudoin

10. Renaud Blanchet et Jonathan Fortin d'Occupation Double Grèce

11. Sébastien Benoît

Bref, cette 52e édition du Grand Prix de Montréal aura été marquante pour plusieurs!