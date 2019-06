12 morceaux de vêtements qui n'ont absolument aucun bon sens

En fouillant dans des boutiques en ligne, on peut tomber sur ben des cossins bizarres. Par exemple, il est possible de commander des excréments d'animaux et de les envoyer à une personne de votre choix sur ce site.

On peut se procurer tous ces morceaux de vêtements weird et ce, subtilement, grâce aux bienfaits des achats en ligne.

Voici 12 pièces de vêtement qui vont vous faire réagir, pour votre plus grand bonheur:

1. Ce fabuleux maillot de bain que l'on renommera «mon'oncle Serge qui passe la tondeuse en pleine canicule».

2. Ce jeans complètement translucide fabriqué en plastique (pour ne rien oublier dans tes poches).

3. Ces sandales de cowboy en faux cuir. En passant, un site web complet est disponible pour la vente de ces chaussures.

4. Des jeans détachables parfaits pour les températures québécoises variables.

Wow!?

5. Et pour agencer avec les jeans détachables, pourquoi pas un coat jeans troué au niveau des épaules?

6. De magnifiques chaussures Gucci venant avec la fausse peau.

7. Pourquoi ne pas attirer les regards sur la plage avec des pointes de pizza bien positionnées?

8. Pour faire valoir vos valeurs politiques dans les glissades d'eau, ce speedo est parfait.

9. Ce manteau vert intitulé «je manque horriblement d'affection».

10. Un délicieux short Ramen.

11. Ce t-shirt décrivant notre attitude face à des exercices demandant trop d'efforts.

12. Ce onepiece Fiji.

Prêts pour l'été la gang?