15 points pour comprendre à quel point ça fait longtemps que les Maple Leafs sont mauvais

Les pauvres (bof) Maple Leafs de Toronto ne gagnent pas la coupe Stanley. Ils ne la gagneront pas cette année, pas plus que toutes les années depuis 1967.

Eh oui, la dernière fois qu’ils ont rempli le gros trophée de champagne, c’est en 1967.

Mettons un instant de côté la vieille règle voulant qu’on ne frappe pas sur un gars déjà à terre (parce que bon, c’est Toronto) et remettons ça en perspective un peu, une léthargie de 54 ans.

Voici ce qui se passait au Québec et dans le monde en 1967, la dernière fois que les petits gars de Toronto n'ont pas chocké:

1. L’Homme n’avait pas encore marché sur la Lune.

2. C’est l’année où Charles de Gaulle a fait trembler les fédéralistes du Québec.

3. 1967, c’est l’année de naissance de Julie Snyder, Marina Orsini et Ricardo.

4. C’était 12 ans AVANT l’arrivée des Nordiques dans la LNH...

Archives Le Journal de Québec

Et 28 ans avant leur départ de la LNH.

5. C’était l’année de la création du Journal de Québec (6 mars 1967). Et Le Journal avait l’air de ça:

6. C’était aussi l’année de la sortie de l’album des Beatles Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band.

7. Et l’année de l’inauguration du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.

Crédit photo MTQ

8. C’était 2 ans AVANT que les Expos commencent à jouer au parc Jarry.

9. Et 4 ans avant que les femmes du Québec se fassent reconnaître le droit d’occuper la fonction de juré à un procès... (1971)

BaNQ (p697483)

10. En 1967, la MÈRE de Justin Bieber n’était pas née.

Sorry.

11. Le métro de Montréal n’avait même pas fêté son premier anniversaire...

12. Et c’était 2 ans avant Woodstock.

13. La peine de mort était légale au Canada, mais pas l’avortement.

Archives nationales du Canada (PA-164027)

14. Évidemment, aucun des joueurs actuels des Maple Leafs n’était né...

15. Finalement, 1967 était bien sûr l’année de l’Expo universelle à Montréal!

Reuters

Et pour narguer les Montréalais, la coupe Stanley avait été exposée dans le pavillon de l’Ontario à l’Expo.

En tout cas, on espère que Toronto avait apprécié sa blague, parce que 54 ans plus tard, on attend encore la prochaine.

► Commentaire inutile à nous envoyer: «Ouais, mais nous, on n'a pas gagné depuis 1993!»

On le sait, c'est drôle aussi. Mais un premier calcul rapide nous indique que c'est quand même 26 ans plus tard. Un deuxième calcul rapide nous indique également que le tricolore a remporté les plus grands honneurs 10 fois depuis 1967.

Bon été Toronto!

