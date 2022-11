Avant que Twitter ferme, voici 14 tweets qui ont marqué le Québec

C'est la chaos sur la twittosphère, on assiste peut-être à la fin de Twitter!

• À lire aussi: Jimmy Fallon n’est pas mort et il doit le mentionner sur Twitter

• À lire aussi: Il y a eu un tremblement de terre dans la région de Montréal et ça inspire des bonnes blagues aux Québécois sur Twitter

Depuis l'arrivée d'Elon Musk au contrôle du réseau socail, c'est la débandade totale chez Twitter. Des employés licenciés, d'autres qui partent de leur plein gré et là, on pourrait peut-être dire adieu à notre dose de gazouillis quotidiens.

Après que Musk ait tweeté un meme d'une pierre tombale avec le logo de la compagnie sur sa page, les utilisateurs de Twitter se posent tous la question: est-ce la fin d'une ère?

Pour souligner la possible fermeture de Twitter, l'équipe du Sac de chips a répertorié pour vous quelques uns des tweets qui ont suscité une pluie de gazouillis au cours des 15 dernières années.

Martine Desjardins et François Legault

Twitter

Durant une nuit chaude de juillet 2012, les internautes ont été témoins d’un échange musclé entre la présidente de la Fédération universitaire du Québec, Martine Desjardins, et le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault. Le sujet? Les droits de scolarité.

Marie-Chantal Toupin et François Lambert

Twitter

La romance entre Marie-Chantal Toupin et François Lambert a fait couler beaucoup d’encre à l’été 2013. La chanteuse et l’ancien dragon ont en effet échangé plusieurs gazouillis sur Twitter, confirmant par le fait même qu’ils formaient un couple.

Richard Martineau, la sangria et la belle vie

Il y a 11 ans, en plein printemps érable, le chroniqueur Richard Martineau publiait ce fameux message et mettait le feu à la twittosphère québécoise.

Vu sur une terrasse à Outremont: 5 étudiants avec carré rouge, mangeant, buvant de la sangria et parlant au cellulaire. La belle vie! — Richard Martineau (@RiMartineau) March 21, 2012

#LabelleVie.

#agressionnondénoncée

À l’automne 2014, l’affaire sordide de Jian Ghomeshi engendre, sur Twitter, un mouvement de dénonciation des agressions sexuelles sans précédent. Au Québec, les femmes dénoncent sous le mot-clic #agressionnondénoncée, une francisation de #beenrapedneverreported, une initiative de la journaliste de la Gazette Sue Montgomery.

He was senior flight attendant. I was summer student flight attendant. Learned later there had been many victims. #BeenRapedNeverReported — suemontgomery (@MontgomerySue) October 31, 2014

#InnovercommelaSTM

À l’été 2015, quand la STM a présenté aux Montréalais son fameux lecteur OPUS semblant tout droit sorti de 1996, elle est rapidement devenue la risée de la twittosphère. Les usagers ont utilisé #InnovercommelaSTM pour se moquer abondamment du réseau de transport.

Ayant entendu dire que c'était l'avenir du transport, la STM annonce un service de Segway en libre-service. #InnoverCommeLaSTM — Mathieu Charlebois (@OursMathieu) July 9, 2015

Jocelyne Cazin et les pirates

Que s’est-il vraiment passé, en juin 2015, lorsque l’ancienne journaliste, devenue candidate caquiste, y est allée d’un tweet étrange sur Julie Snyder en pleine élection partielle dans Chauveau.

Aussitôt critiquée par les internautes pour ce message, Mme Cazin a retiré son tweet: «Mon compte Twitter a été piraté au cours des dernières heures et j’en suis désolée.» Alors, piratage ou écart de conduite temporaire?

#CazinGate

Fred St-Gelais contacte Marie-Mai après leur séparation

Twitter

Marie-Mai et Fred St-Gelais ont surpris le Québec en entier lorsqu’ils ont annoncé leur rupture au mois de janvier 2016, quelque temps seulement après un voyage de six mois aux États-Unis. Si les gens ont été étonnés par la nouvelle, ils l’ont été encore plus lorsque le couple a commencé à échanger sur les réseaux sociaux.

Dany Turcotte et Caroline Néron

Twitter

Le passage de Caroline Néron à Tout le monde en parle, le dimanche 5 octobre 2014, n’est pas passé inaperçu. Le nom de la femme d’affaires, derrière les bijoux qui portent son nom, était le sujet chaud sur Twitter durant la soirée. Tout le monde parlait de la fameuse carte offerte par Dany Turcotte: «J’aurais voulu t’offrir un petit bijou. J’ai cherché partout. Je suis même allé sur carolineneron.com, mais je n’ai rien trouvé de beau.»

Denis Coderre qui dit à Desharnais de retourner à Hamilton

Twitter

Denis Coderre s’est attiré les foudres des internautes en novembre 2013 quand il a écrit dans un gazouillis que Desharnais devrait se procurer un aller simple pour Hamilton. Cette «erreur de débutant» a fait réagir les milliers de partisans du tricolore sur Twitter!

Le ministre Lionel Carmant qui dit «We poop»

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant a été victime d'une petite blague sur son compte Twitter en juin 2022.

Quelqu'un se serait introduit sur le compte du ministre et aurait publié le gazouillis suivant.

Quelqu’un s’est amusé avec mon compte…



Non je ne suis pas l’auteur de ce tweet, toutes mes excuses 🤓 — Lionel Carmant (@CarmantLionel) June 17, 2022

Bien évidemment, le ministre Carmant a signalé un peu plus tard qu'il avait été victime d'une mauvaise blague.

Patrice Roy utilise un «mauvais mot» contre le Coronavirus

Le chef d'antenne Patrice Roy s'est lâché en mai 2020 sur Twitter, publiant un gazouillis qui vous fera dire... «ben voyons Patrice?».

Bien qu'il soit tenu à une éthique et un professionnalisme hors pair en ondes, il n'en demeure pas moins que lorsque la caméra cesse d'enregistrer, Patrice Roy est, d'abord et avant tout, humain comme tout le monde. Et ça peut être surprenant.

Il s'est rendu sur Twitter et a partagé une photo d'une bière provenant de la microbrasserie québécoise Le Saint-Bock. La courte description écrite pour accompagner sa photo a beaucoup fait sourire ses 119 000 abonnés.

La musique de @majorcath , une bière et pendant une heure fuck off le corona virus 🦠... pic.twitter.com/93b8k7PhJt — Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) May 16, 2020

«La musique de Catherine Major, une bière et pendant une heure fuck off le corona virus», a candidement écrit Patrice Roy.

F*ck off? Même pas d'astérisque? OUF!

Le Fonds Telus qui traduit tellement mal leurs tweets qu'on ne comprend rien

Les tweets du Fonds Telus sont devenus viraux, en janvier 2018, pour les mauvaises raisons, poussant même la compagnie à s’excuser à ses abonnés francophones.

En effet, le Fonds qui « finance de la création de contenus en matière de santé » a publié une série de messages inspirants. Le hic ? Ils semblent avoir été traduits de l’anglais par une machine sur laquelle on n’aurait malheureusement pas fait les mises à jour depuis 1997.

Capture d'écran

Capture d'écran

Nous broyer? Aller tuer quoi?

En plus de ne pas être clair, c’est vaguement effrayant.

Un peu plus tard, la compagnie a annoncé la suspension du compte Twitter @FondsTELUS, s’excusant à nouveau auprès des internautes.

Nous nous excusons du contenu inapproprié publié sur le compte @FondsTELUS. Le compte est suspendu afin de nous assurer que nos rigoureux processus de rédaction et de traduction soient respectés. Faire bon usage de la langue française dans toute sa beauté est important pour nous. — TELUS en français (@TELUSfr) January 31, 2018

Patrick Lagacé qui se fâche après Daniel Malençon

Dans la vague de la campagne de vaccination, plusieurs vedettes et personalités publiques ont publiés sur les réseaux sociaux des photos d'eux en train de se faire vacciner afin d'encourager la population à faire de même.

Pour Daniel Melançon, c'était clair et net qu'on allait pas le voir recevoir sa dose et de même pour son test de la prostate (on est bien content de ça d'ailleurs).

En revanche, ça n'a pas fait l'affaire de Patrick Lagacé qui a trouvé les propos de Melançon plutôt ironique.

Ce qui nous a donné droit à cette réponse.

Capture d'écran / Twitter

Simon-Olivier Fecteau qui ramène tout le monde à l'ordre sur la fermeture de Twitter, sur Twitter

Il n'a quand même pas tort, il faut lui donner ça.

Pour une plateforme qui ferme ses portes, Twitter est plus en vie que jamais.

Tout le monde parle se la destruction de Twitter sur Twitter



Ca semble pas aller si mal que ça — Simon O Fecteau (@sofecteau) November 11, 2022

Est-ce un dernier coup de souffle avant la fin?

Seul l'avenir (ou Elon Musk) nous le dira.

La fin d'une ère

Plusieurs utilisateurs pourraient se tourner vers une nouvelle plateforme, Mastodon, qui semble monter en popularité depuis l'arrivée du milliardaire chez Twitter.

Bien que plus complexe que son compétiteur, l'application pourrait être une alternative pour les utlisateurs qui souhaitent retrouver le même genre d'expérience.

AFP

Le Sac de Chips aimerait remercier le petit oiseau bleu qui nous a offert de si bons moments depuis qu'il a vu le jour en 2006.

Champ de bataille de l'internet, tu as nous montré à quel point la liberté d'expression peut parfois déraper.

Merci Twitter.

#RIPTwitter2006-2022?

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s