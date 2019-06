19 signes qui annonçaient la fin des classes et qui nous faisaient capoter quand on était enfant

Avouons-le, même ceux qui adoraient l’école parmi nous se laissaient emporter par ce sentiment de liberté qu’annonçait la fin des classes.

Impossible de ne pas être un peu nostalgique en repensant à ces moments-là:

1. On commence à retourner à la maison sans avoir de devoir à faire

2. L’affreux spectacle étudiant approche à grand pas et on est gênés pour des enfants qu'on ne connait même pas

3. C’est le temps des olympiades et de la distribution de jus de raisins

Photo CSMV

#RUSHDESUCRE

4. On se dit qu’il est peut-être temps d’aller parler à notre crush de l’année...

5. On lave son pupitre

6. Il fait 36 degrés dans la classe

7. C’est le moment des récompenses de fin d’année et des sorties spéciales

8. La journée devient une succession de «périodes libres»

9. On vide notre casier et on découvre des vieux lunchs et une copie d’examen qu’on espérait oublier

10. On se rapproche dangereusement du dernier petit coin en pointillés à arracher dans son agenda

11. C’est la période de l’année où on regarde des films toute la journée. Et on voit ÇA arriver souvent:

12. Ça sent toujours les Mr. Freeze, la chaine de bécik et le chlore

13. Le directeur commence à porter des shorts

14. Notre prof devient de plus en plus gentil et tolérant mais c'est pas mal juste parce qu'il a pas le choix

15. Les bacs de recyclages débordent de nos créations d’art plastique et de nos notes de cours de sciences naturelles

16. C’est aussi le moment où la prof fait semblant d’être contente de recevoir sa 27eme chandelle en cadeau

17. Les récréations s’étirent

Photo 1981

18. On se met à écrire des mots génériques dans les agendas de gens à qui on n’a pratiquement jamais parlé. «Change pas!»

19. On répète à tout le monde que «évidemment, on va rester en contact» pendant l’été! (Non.)

Bon été les élèves!