[QUIZ] Connaissez-vous bien le Québec? - ÉDITION 2016

Cet homme, décédé en 1694 et connu pour être le premier intendant de la Nouvelle-France, pourrait voir son nom porté par 47 toponymes au Québec, selon un recensement de la Commission de toponymie du Québec datant de 2012.

Celui-ci a occupé les fonctions d’intendant de la Nouvelle-France de 1665 à 1672, avant de retourner en France. En plus d’une rue, d’une station de métro, d’une gare et d’un marché à Montréal, une circonscription électorale de la région de Québec est également baptisée en son honneur.

Laval, la troisième ville la plus peuplée de la province, est née le 6 août 1965 de la fusion de 14 municipalités. Laquelle, parmi les suivantes, n’en fait pas partie?

Il n’y a pas d’ancienne municipalité (ou d’actuel quartier) de ce nom à Laval. Les 14 municipalités fusionnées en 1965 sont: Auteuil, Chomedey, Duvernay, Fabreville, Îles-Laval, Laval-des-Rapides, Laval-sur-le-Lac, Laval-Ouest, Pont-Viau, Sainte-Rose, Sainte-Dorothée, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul et Vimont.

Le 16 août 1984, 50 000 personnes assistent au spectacle de la diva de la chanson québécoise dans l’enceinte olympique. Tous sont vêtus de rose, à la demande de Dufresne, pour créer un moment magique. Le spectacle et l’album qui s’en suivra s’intitulent...«Magie Rose».

Ces dix collines, alignées sur une distance d’environ 90km dans les régions de Montréal, de la Montérégie et de l’Estrie, sont notamment propices à la randonnée pédestre et à la culture de la pomme.

Les «soeurs montérégiennes», qui étaient auparavant au nombre de huit, ont vu leur nombre augmenter lorsqu’on leur a ajouté les collines d’Oka et le massif du Mont-Mégantic. Elles sont le mont Royal, le mont Saint-Bruno, le mont Saint-Hilaire, le mont Rougemont, le mont Saint-Grégoire, le mont Yamaska, le mont Shefford et le mont Brome.

Bien qu’Idola Saint-Jean ait aussi été une figure de proue de la mobilisation ayant pour but l’obtention du droit de vote pour les femmes, c’est Thérèse Casgrain qui est devenue la première chef d’un parti politique au Canada, en l’occurrence le Parti social-démocratique (PSD), un ancêtre du Nouveau Parti démocratique.

Paul-Émile Borduas est un peintre et sculpteur québécois ayant acquis une renommée internationale et ayant été le principal instigateur du. Il est décédé en 1960. Où a-t-il passé les cinq dernières années de sa vie?

Né à Saint-Hilaire en 1905, il devient chef de file du mouvement automatiste dans les années 1930. Après un court séjour à New York de 1953 à 1955, il s’installe dans la Ville Lumière. Il y mourra d’un malaise cardiaque le 22 février 1960.

New York

Cette région administrative a été créée le 30 juillet 1997. Elle est née de la division, en deux entités de l’ancienne région nommée «Mauricie–Bois-Francs». On y trouve les villes de Drummondville et Victoriaville.

La région du Centre-du-Québec, composée de 5 municipalités régionales de comté (MRC) et de 80 municipalités, est sise sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Elle bordée à l’ouest par la Montérégie, au nord par la Mauricie, à l’est par Chaudière-Appalaches, et au sud par l’Estrie.

Louis-Olivier Taillon Lomer Gouin Sir Wilfrid Laurier Honoré Mercier

Un des cinq seuls politiciens à avoir occupé le poste de premier ministre à deux reprises, il est honoré par une circonscription électorale provinciale qui porte son nom, en Montérégie.

Cet ancien premier ministre du Québec a occupé cette fonction lors de ce qui s’est avéré être le plus court mandat de l’histoire, soit 4 jours, du 25 au 29 janvier 1887. Toutefois, cinq ans plus tard (en 1892), il reprendra les commandes de la province pour un second mandat. Cette fois-ci, il demeurera en poste pour trois années.