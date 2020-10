Des photos très révélatrices de Melania Trump refont surface

Des photos révélatrices de Melania Trump ont refait surface. C'est le New York Post qui a pris l’initiative de publier les photos nues de la femme du candidat républicain à la présidentielle aux États-Unis, alors qu’elle était mannequin au milieu des années 1990.

Melania Knauss, âgée de 25 ans en 1996, a accepté de retirer tous ses vêtements devant la lentille du photographe français Alé de Basseville pour le défunt magazine masculin Max.

Today's cover: Melania Trump like you've never seen her before https://t.co/wkoDGWTF9g pic.twitter.com/V375rBTUEw — New York Post (@nypost) 31 juillet 2016

«Elle avait une superbe personnalité et elle était très gentille avec la production. Elle était très confortable de prendre la pose complètement nue et était très professionnelle», raconte de Basseville en entrevue au New York Post.

Lorsque questionné par le tabloïd américain sur la séance photo osée, Donald Trump mentionne que ce type de photo est très populaire en Europe, tout en soulignant que l’image a été prise avant leur rencontre.

«Melania était l'un des mannequins les plus populaires et elle a participé à de nombreuses séances photo en plus de faire la couverture de plusieurs magazines d’envergure», a-t-il précisé.

Rappelons que le top-modèle et le milliardaire américain se sont rencontrés en 1998 durant la Semaine de la mode de New York. Le couple a officialisé sa relation en 2005 à Palm Beach en Floride.

En 2000, Melania Trump avait également pris la pose pour le magazine GQ, à voir dans la vidéo ci-haut.

N'oubliez pas, Internet se souvient de tout...

