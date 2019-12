Les 25 meilleurs épisodes des Simpsons, selon le Sac de Chips

Les Simpsons célèbrent aujourd'hui le 30e anniversaire de la diffusion du premier épisode de la série!

Aye Carumba!

À cette occasion, nous avons préparé la liste des 25 meilleurs épisodes, selon nous.

Allons-y en ordre décroissant...

Roulement de tambour!

25. Whacking Day (S04E20)

Capture d'écran

Un jour par année, les résidents de Springfield tuent des serpents. Lisa est évidemment contre cette tradition. Barry White fait une apparition spéciale.

24. Bart Sells His Soul (S07E4)

Capture d'écran

Bart vend son âme à Milhouse et utilise l’argent pour acheter des capsules qui se transforment en éponges de dinosaures. Il le regrette et tente de la récupérer. Moe ouvre un restaurant familial.

23. Bart Gets Famous (S05E12)

Capture d'écran

Bart quitte un voyage d’école dans une usine de boîtes pour aller visiter les studios de Krusty. Il devient une star par accident. Après 15 minutes, personne s’en souvient.

22. The Itchy & Scratchy & Poochie Show (S08E14)

Capture d'écran

Un troisième personnage s’ajoute au dessin animé préféré de Bart et Lisa dans le but d’en faire remonter les cotes d’écoute, qui sont décevantes. C’est Homer qui est choisi pour prêter sa voix au nouveau bonhomme, Poochie. Éventuellement, tout le monde le trouve plate et il est retiré de l’émission.

21. Radioactive Man (S07E02)

Capture d'écran

Le film d’action du superhéros Radioactive Man doit être tourné à Springfield. Bart et Milhouse vont passer des auditions pour obtenir le rôle de Fallout Boy (l’acolyte du personnage principal). Milhouse est choisi, au grand désarroi de Bart.

20. Lemon of Troy (S06E24)

Capture d'écran

Un citronnier qui fait la fierté de toute la ville de Springfield est volé par des citoyens de la ville rivale, Shelbyville. Bart décide alors de monter une équipe pour aller récupérer l’arbre fruitier.

19. Homerpalooza (S07E24)

Capture d'écran

Dans le but de rester cool, Homer amène Bart et Lisa dans un festival de musique nommé Hullabalooza. Cet épisode met en scène plusieurs vedettes du monde musical, dont Peter Frampton, les Smashing Pumpkins, Cypress Hill et Sonic Youth.

18. King-Size Homer (S07E07)

Capture d'écran

Homer découvre que tout employé de l’usine nucléaire qui pèse plus de 300 livres est considéré comme «invalide». Il décide alors de gagner les 61 livres qui lui manquent pour pouvoir travailler à partir de la maison.

17. Dead Putting Society (S02E06)

Capture d'écran

À la suite d’une chicane entre Homer et Ned Flanders, les deux fils de ceux-ci, Bart et Todd, se retrouvent bien malgré eux impliqués dans la rivalité opposant leurs pères. Le conflit se transpose alors sur un terrain de mini-putt à l’occasion d’un tournoi où les deux enfants sont inscrits.

16. Oh Brother, Where Art Thou? (S02E15)

Capture d'écran

Homer découvre qu’il a un demi-frère illégitime et que celui-ci est un millionnaire qui a fait fortune dans l’industrie de l’automobile. Éventuellement, Homer le ruine en mettant sur le marché la pire auto de tous les temps.

15.Flaming Moe's (S03E10)

Capture d'écran

Homer invente un cocktail à base de sirop contre la toux. Le tavernier Moe s’approprie la recette, ce qui a pour effet d’augmenter spectaculairement sa notoriété. Cela conduira à un conflit entre les deux amis de longue date. Aerosmith vient conclure l’épisode.

14. The Telltale Head (S01E08)

Capture d'écran

Dans le but de se faire accepter par les «cool kids» que sont Jimbo, Dolph et Kearney, Bart pose un geste d’éclat: il coupe la tête de la statue du fondateur de la ville, Jebediah Springfield. Les citoyens sont outrés de cette situation et cherchent le coupable. Bart, pris de remords, tente de rectifier ses actions. C’est un épisode qui met bien scène la culpabilité que l’on peut ressentir quand on pose un geste irréfléchi, sans toutefois être trop moralisateur.

13. Homer's Phobia (S08E15)

Capture d'écran

Homer est stupéfait d’apprendre que son nouvel ami est gay. Par peur que celui-ci «contamine» Bart, il entreprend une foule d’actions pour s’assurer que son fils soit «viril». Ultimement, le camarade homosexuel d’Homer les sortira de l’embarras lorsqu’ils seront pris au piège par une horde de rennes enragés. On aime cet épisode parce qu’à cause de la présence de John Waters, il recèle d’une pléiade de références au cinéma kitsch. De plus, c’est sans doute une des toutes premières émissions à la télévision à aborder le sujet de l’homosexualité de façon non-caricaturale.

12. Homer the Great (S06E12)

Capture d'écran

Homer devient membre d’une société secrète, les Stonecutters (Tailleurs de pierre, dans la version française). Il se retrouve finalement à la tête de l’ordre mystique et tente de convaincre ses comparses d’utiliser leur pouvoir pour faire le bien dans la société. Ces derniers, plus préoccupés par l’aspect beuverie de leurs réunions, finissent par quitter le groupe pour fonder leur propre regroupement: le No-Homers Club. Ce qui nous plaît par-dessus tout dans cette épisode est la référence très évidente à la franc-maçonnerie, ainsi que l’excellente chanson «We Do».

11. A Star Is Burns (S06E18)

Capture d'écran

La tenue, à Springfield, d’un festival de film incite plusieurs personnages à présenter leurs propres films. Parmi les participants, M. Burns (qui soudoie les membres du jury), Barney (qui propose, à la surprise de tous, un film vraiment touchant sur son alcoolisme) et Hans Moleman (avec son court-métrage qui fait beaucoup rire Homer). Pourquoi on aime cet épisode? Quatre mots: ballon dans la fourche.

10. Stark Raving Dad (S03E01)

Capture d'écran

Homer porte une chemise rose pour aller travailler et se retrouve interné dans un institut psychiatrique à cause de cela. Il y rencontre Leon Kompowsky, un patient, qui peut faire une imitation parfaite de Michael Jackson. Les deux se lient d’amitié. Cet épisode est maintenant difficile à trouver pour des raisons évidentes.

09. Kamp Krusty (S04E01)

Capture d'écran

C’est l’été, et Bart et Lisa vont passer un moment dans le camp de vacances thématique de Krusty le Clown. Rapidement, ils déchantent quand ils réalisent que c’est surtout un camp de travail forcé. Ils organisent alors une petite révolution, avec Bart comme chef rebelle. À l’époque, c’était plutôt inhabituel de voir les Simpsons sortir du décor de Springfield, et c’est pourquoi on aime bien cet épisode. En plus, voir Bart comme leader de la résistance est un délice.

08. Radio Bart (S03E13)

Capture d'écran

Bart reçoit en cadeau une machine qui imprime des étiquettes. Au début, il n’est pas intéressé par l’objet, mais par la suite, il se met à frénétiquement coller des étiquettes à son nom sur tous les objets. C’est ainsi qu’un walkie-talkie identifié à lui se retrouve au fond d’un puit. La suite est légendaire... Dans cet épisode, c’est le «set up», la suite d’événements nous menant à l’apothéose finale qui est extraordinaire.

07. I Love Lisa (S04E15)

Capture d'écran

Lisa se sent mal que Ralph Wiggum ne reçoive pas de carte de St-Valentin. Il lui en envoie alors une avec l’hilarant jeu de mots «I choo-choo-choose you» et une image de train. Ralph devient donc amoureux de Lisa et lui offre plein de cadeaux. Celle-ci reste néanmoins de glace devant les avances de son prétendant. TOUT est drôle dans cet épisode: du flashback post-traumatique de la guerre du Viêt Nam du Directeur Skinner au numéro de chant des présidents médiocres par les élèves de l’école.

06. El Viaje Misterioso de Nuestro Jomer (S08E09)

Capture d'écran

Homer va au concours de chili et pour tenter de manger le piment le plus fort au monde, il se fait couler de la cire de chandelle dans la bouche. Il réussit à manger le «Guatemalan Insanity Pepper» mais celui-ci a des propriétés hallucinogènes. Homer part donc dans une quête spirituelle, dans un monde fantastique. Il est alors accompagné d’un renard. C’est un épisode unique, autant pour son esthétique que pour la présence de Johnny Cash, qui prête sa voix au renard.

05. Bart the Daredevil (S02E08)

Capture d'écran

Inspiré par son nouvel idole, Captain Lance Murdoch, Bart veut devenir cascadeur. Il multiplie les prouesses sur sa planche à roulettes, au point où il considère sérieusement de sauter par-dessus les «gorges de Springfield», un canyon des environs. Homer tente de l’en dissuader, mais cela se retourne contre lui. C’est un «vieil» épisode, alors le débit de gags est plus lent, mais celui, vers la fin, de l’ambulance est un des meilleurs de toute la série. Vous savez de quoi on parle...

04. Homer's Barbershop Quartet (S05E01)

Capture d'écran

Homer forme un quatuor de «barbershop» avec Apu, Directeur Skinner, et Chief Wiggum. Toutefois, ce dernier est finalement remplacé par Barney, qui a une voix d’or. Nommé les «B-Sharps», ce groupe connaît un assez grand succès avec la pièce «Baby On Board». Les références à la carrière des Beatles dans cet épisode sont innombrables (George Harrison y fait même une apparition), et c’est la raison pour laquelle il se retrouve si haut dans notre classement.

03. Mr. Plow (S04E09)

Capture d'écran

Homer lance une entreprise de déneigement nommée Mr. Plow. Barney copie son idée et crée Plow King. Les deux se livrent une féroce compétition. Ultimement, Homer sauvera le vie de Barney, en allant l’aider alors que ce dernier est coincé dans un blizzard sur une montagne. Les jingles des deux entrepreneurs, la simplicité de l’histoire et le côté à la fois drôle et dramatique de celle-ci font en sorte que cet épisode fait partie du top 3, à notre avis.

02. Marge vs. the Monorail (S04E12)

Capture d'écran

Après avoir reçu une somme de 3 millions de dollars de la part de M. Burns, la ville de Springfield tient une audience pour déterminer que faire de cet argent. Alors que Marge propose de restaurer la rue principale, un vendeur itinérant nommé Lyle Lanley surgit de nulle part et suggère plutôt d’investir les argents publics dans un monorail. S’en suit une saga palpitante. Plusieurs facteurs nous poussent à mettre cet épisode si haut. 1- Conan O’Brien l’a écrit. 2- La chanson Monorail est irrésistible. 3- Lyle Lanley nous fait penser à Clothaire Rapaille. 4- L’uniforme de chauffeur de monorail d’Homer est vraiment drôle.

1. Homer at the Bat (S03E17)

Capture d'écran

Homer fabrique un bâton de baseball avec un arbre qui a été frappé par la foudre. Ce bâton a des propriétés mystiques, ce qui fait d’Homer un joueur étoile avec l’équipe de balle-molle de la centrale nucléaire. En finale de leur ligue de garage, ils doivent affronter l’équipe de la centrale de Shelbyville. À cette occasion, M.Burns (qui est aussi le gérant de l’équipe) fait un pari d’un million de dollars avec son rival. Pour être certain de ne pas perdre sa gageure, le vilain milliardaire fait appel à des joueurs du baseball majeur au détriment des employés de la centrale. Cet épisode est le meilleur de toute la série. Voici pourquoi:

1- Il y a 9 caméos de joueurs de baseball qui étaient des superstars à l’époque.

2- À cause de la série de malheurs qui frappe ceux-ci.

3- La chanson «Talking Softball» qui joue pendant le générique de fin.

4- Voir M. Burns en uniforme de baseball.

5- Quand Bart crie «Daaaaarrryyyyyl!» pour déconcentrer Darryl Strawberry.

6- Quand Chief Wiggum énonce les règlements de la ligue.

7- Quand Homer demande à Roger Clemens s’il a fait l’équipe.

8- Pour la ligne «C’est comme un party dans ma bouche et tout le monde est invité» énoncée par Ken Griffey Jr, qui, encore aujourd’hui, ne comprend pas pourquoi c’est drôle.

