48 cadeaux à offrir à votre amoureux selon sa personnalité

Trouver le cadeau parfait à offrir à son amoureux n’est pas chose simple. Il faut savoir dénicher quelque chose qui saura dire «Je t’aime» et qui fera réellement plaisir à votre tendre moitié.

Qu’il soit du genre à écouter des vinyles, à boire un bon scotch ou plutôt à explorer les forêts exotiques du Costa Rica, nous avons dénicher des idées cadeaux originales qui devraient lui plaire.

Voici donc l’ultime guide cadeau pour votre chum:

Pour le gars fashion

1. Un coffret de produits de Kings Crown

Si votre amoureux a une barbe, alors il devrait tomber sous le charme des produits luxueux et hydratants pour la peau. En plus, ils ont un parfum délicat, alors pas besoin d’eau de cologne!

2. Un manteau chaud de Frank&Oak

Pulls, manteaux, pantal ons, vestes, chemises... La compagnie montréalaise Frank and Oak offre une panoplie de morceaux de qualité et au design minimaliste. Un cadeau parfait pour l’homme fashion!

3. Un sac Matt & Nat

Impossible de résister aux produits de la marque montréalaise Matt & Nat ! Les sacs fabriqués à partir de matériaux recyclés sont plus charmants les uns que les autres et sont certainement l’un des accessoires clés de n’importe quel look.

4. Des vêtements funky de chez Kan

Pour un look coloré et original, la marque torontoise Kan of fre des morceaux «pas plates»! Que ce soit un t-shirt avec un burger, un chandail avec des fruits exotiques ou avec des motifs de palmiers, une chose est sûre, ceux qui aiment faire sourire craquent pour ces vêtements.

5. Ensemble pour le rasage vintage



Pour l’homme qui aime prendre soin de lui, le rasage peut devenir une vraie partie de plaisir. Cet ensemble de blaireau et de rasoir vintage saura certainement plaire à celui qui prend du temps pour lui.



6. Un porte-feuille en cuir

Acheter un portefeuille à l’être aimé n’est pas une simple affaire. Heureusement, la compagnie iconique Roots offre plusieurs modèles qui devraient plaire à la majorité des hommes.

7. Un haut de la collection Reebok by Pyer Moss

Pour les vrais fahionista, un haut à manches longues signé Pyer Moss est d e mise. En effet, la collaboration entre le designer et Reebok est offerte en quantité limitée.

8. Une illustration vintage

Cette illustration minimaliste a été délicatement créé e à la main. Son design simple saura trouver une place de choix dans n’importe quel décor.

9. Une tuque de laine

Les tuques de la compagnie LaTisserandeMTL sont fabriquée s ici et avec des matériaux de qualité supérieure. Si votre homme aime sortir et rester au chaud, c’est le cadeau parfait.

10. Des lunettes solaires en bois

La compagnie de la côte ouest Wildwood offre des lunettes à prix raisonnable. Vous pourrez facilement vous procurer une paire de lunettes solaires pour moins de 50 $ et faire un heureux!

Pour l’intello

1. Le livre Royal de Les éditions de ta mère

Magnifique roman de Jean-Phillipe Baril Guérard, ce livre se glisse à merveille dans un bas de Noël!

2. Casse-tête 3D en bois

Si vous ne savez vraiment pas quoi offrir à chéri, sachez qu’un casse-tête est toujours une bonne idée.



3. Une table tournante

Si votre homme n’en possède pas déjà une, c’est un incontournable... En plus, vous pourrez lui offrir des vinyles à sa fête, à la Saint-Valentin, à Pâques, pour les vacances, à l’Halloween... Plus besoin de vous casser la tête pour lui trouver des cadeaux pour toutes les occasions!

4. Une carte du ciel de Baltic Club

Impossible de résister aux affiches de la compagnie montréalaise Baltic Club. Votre intello risque de craquer pour cette carte du ciel un peu «dark».

5. Un appareil photo polaroid

Si votre amoureux a un petit côté vintage, c’est le cadeau idéal!

6. Un agenda

Même si on a tout un téléphone intelligent, il n’y a rien comme écrire ses rendez-vous noir sur blanc.

7. Le livre Le Plongeur de Le Quartanier Éditeur

Captivant roman de Stéphane Larue, ce livre raconte la vie d’un plongeur dans le Paris des années vingt.

8. Sega

Avec 80 jeux préinstallés et des manettes, vous pourrez passer vos vacances de Noël en pyjama à jouer!

Pour le casanier

1. Une couette en duvet écoresponsable

Offrir une couette de duvet est un cadeau autant pour vous que pour lui. C’est un win win et en plus vous posez un geste écologique puisque c’est une compagnie qui utilise des matériaux recyclés.

2. Des pantoufles North Face

Parce qu’elles sont confortables et funky.

3. Un ensemble-cadeau de thés de David’s Tea

Cet ensemble-cadeau contient 12 mélanges inspirés de desserts qui sont presque trop délicieux pour être vrais.

4. Un jeu de société

Le cadeau parfait pour celui qui aime passer ses vendredis soir en jogging en bonne compagnie.

5. Un onepiece à carreaux

L’uniforme par exc ellence pour le grand gamer qui passera ses soirées devant la télé.

6. Une tablette de lecture résistante à l’eau

Votre chéri pourra lire son livre même dans la baignoire !

7. Une marmite pour les repas rapides

Parfaite pour cuisiner les repas rapide et dans une seule marmite, donc pas de longue corvée de vaisselle après le repas.

8. Une enceinte audio intelligente

Il pourra s’adresser à elle sans même se lever du divan.

9. Un hamac urbain

Le hamac urbain est confortable, design et peut rehausser n’importe quel décor.

10. Un peignoir extra confo

Bon. Vous ne réinventerez probablement pas la roue en offrant un peignoir à votre am oureux, mais sachez que c’est le genre de chose qui fait toujours plaisir à recevoir, surtout s’il a besoin de prendre un peu de temps pour lui.

Pour le foodie

1. Un coffret d’épices exotiques

Parce que ça ne prend que quelques épices et du savoir-faire pour rendre un plat magique! Cette variété de saveur est indispensable pour tout foodie qui se respecte. Pensez-y, c’est un cadeau pour vous aussi!

2. Un ensemble de verres et bouteilles vintage à bar

Cet ensemble, offert en ligne et chez un antiquaire de Trois-Rivières, s’intègre à merveille dans votre décor. Vous serez assuré de passer de bons samedis soir à siroter des cocktails fancy.

3. Des sirops ¾ d’oz

Ce n’est pas nouveau, la compagnie montréalaise ¾ d’oz offre des sirops délicieux pour vous faciliter la vie quand vous désirez faire des cocktails. C’est une alternative un peu plus santé aux boissons gazeuses très sucrées. Vos aperol spritz et vos rhum and coke ne seront plus jamais les même.

4. Les tabliers de Dahls

Pour avoir du style en cuisinant, les tabliers montréalais Dahls sont indispensables. En plus, tous les grands chefs québécois en portent! Chéri aura l’air d’un pro, et ce même s’il rate vos œufs brouillés!

5. Cafetière au design moderne

Cette petite cafetière est le c adeau par excellence surtout si vous lui apportez le petit déjeuner au lit.

6. Une planche à découper de Trabelsi Wood Design

Vos fromages et charcuteries n’auront jamais été aussi délicieux que s’ils sont présentés sur une planche à découper de la compagnie locale Trabelsi .

7. Un ensemble de sirops d’érable bio

Les sirops Cosman & Webb des Cantons sont absolu ment délicieux. Il est même possible de vous procurer un ensemble de 2 types de sirops merveilleusement présenté.

8. Une boîte à lunch pas ordinaire

Un beau sac à lunch qui impressionnera ses collègues le lundi midi.

9. Un ensemble pour faire son gin à la maison

Concocter son propre gin peut sembler compliqué, mais c’est pourtant assez simple avec cet ensemble de gin maison.

10. Un bon couteau de chef japonais

Pour les cuisiniers dans l’âme, l’achat d’un bon couteau est une étape cruciale, voire nécessaire.

Pour le sportif

1. Un sous-vêtement de ski

Votre homme restera au chaud et au sec grâce aux matériaux légers qui permettent de respirer et qui absorbent la sueur lors des activités physiques. C’est de la magie!

2. Un haut-parleur sans fil

Voici le cadeau idéal pour un weekend en camping ou bien une journée à la plage! Apportez votre musique partout où vous allez!

3. Un couteau de survie

Ce couteau de survie est beau et pratique. Un deux en un!

4. Un ballon de football en cuir

Pour les sportifs fancy, ce ballon de cuir est à la fois un objet de décoration et il est parfait pour organiser une partie entre amis au parc du coin.

5. Une montre à moniteur cardiaque

Avec cette montre fitbit, il gardera à l’œil ses progrès au gym et grâce à son design vraiment beau, il pourra la garder en tout temps.

6. Des chaussures de course

Un bel encouragement pour sortir cour ir plus souvent !

7. Un très beau sac de sport

Si votre sportif a tendance a transporter ses souliers de course dans un sac d'épicerie, peut-être serait-il temps d'agir? Offrez-lui donc un joli sac de sport ! Il n'aura plus jamais l'air de sortir les vidanges à chaque fois qu'il se rend au gym.

8. Un ensemble pour la plongée

Si votre homme à l’esprit d’aventure, ce trio ; palmes tuba et masque, saura trouvé une place de choix dans ses valises lors de votre prochaine escapade en amoureux.

9. Des chaussettes confortables

Parfaites pour éviter les ampoules aux talons et belles en plus de ça !

10. Un fumoir

Votre amoureux organise souvent des tailgates party avec ses chums de gars? Achetez-lui donc un fumoir pour qu’ils puissent griller et fumer ses viandes! Le party va lever c’est garanti!