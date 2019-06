Pourquoi je suis devenu un meilleur père depuis que je suis séparé

Je vous rassure: mon ex-conjointe ne m’empêchait pas d’être un bon papa. Au contraire. Le problème, c’était moi. Je ne me suis jamais senti opprimé par l’arrivée des bébés non plus.



Je fais simplement partie de ceux qui apprennent mieux «sur le tas». Toute ma vie ça a été comme ça. Quand un prof m’observait pour voir comment j’avançais dans ma géométrie, je ressentais le même malaise que Passe-Carreau quand Passe-Montagne lit au-dessus de son épaule.



Et ça a été comme ça pour la guitare ou le cube Rubik (que je maîtrise pas encore vraiment). J’ai toujours mieux appris quand j’ai gossé par moi-même avec les moyens du bord. Sans crainte de me faire juger par quelqu’un qui trouve que je vais pas assez vite ou que je m’y prends mal.



La paternité a suivi cette tendance. J’ai appris sur le tas, sur le tard. C’est pourquoi je performe mieux en solo qu’en duo.



C’est pas cool d’être celui qui retarde le groupe quand ledit groupe est constitué de deux personnes.



Il faut dire que rien ne me prédisposait à devenir père. J’ai toujours trouvé la cellule familiale surestimée et surtout, étouffante.



Bref, le bébé, la poussette, le choix du prénom, la couleur de la chambre, c’était pas dans mes plans.



Dans ma tête, quelque part vers l’âge de 82 ans, je passerais directement de la vie de coloc avec mes chums pour switcher aux Résidences Soleil.



Pourtant, quand j’ai su que j’allais devenir père (vous avez sûrement deviné que c’était pas prévu), j’ai assumé pleinement. Côté lecture, j’ai délaissé Bukowski pour Brazelton.



Encore là, j’ai plus appris sur l’enfance en fouillant dans les bouquins que dans les cours prénataux.



Au cours de ces fameuses séances, j’étais pas attentif. Déjà que j’idéalisais pas la vie de famille, j’avais l’impression d’être entouré de futurs divorcés de la banlieue.



Et, globalement, je sais que ça va sonner comme une vieille toune des Beastie Boys, mais je trouve pas ça cool des parents. Même après deux flos, je suis pas à l’aise avec le small talk parental au parc ou dans les fêtes d’enfants.



Pourtant, je me suis laissé prendre au jeu. Parce qu’un enfant t’apporte des joies que tu n’as pas imaginées.



Mais je savais en partant que j’allais pas être très doué dans cette nouvelle routine imposée. Oui, j’en ai fait des erreurs. Je partais de loin. Comme tous les nouveaux parents sans doute.

Mais ces erreurs au quotidien sont les miennes depuis que je suis papa en solo. Et c’est par elles que j’apprends.



Encore aujourd’hui, la liste de mes oublis mis bout à bout rivalise en longueur avec l’intégral de Balzac.

Je cours chaque matin pour reconduire mes enfants à l’école à temps.

Je fais les lunchs à la dernière minute.

J’oublie souvent d’y inclure des légumes.

Mes enfants arrivent souvent à l’école avec les cheveux mêlés et des chaussettes dépareillées.

Mes enfants ont peut-être les yeux trop rivés sur des écrans.

Je les laisse regarder Like-moi et Les Appendices même si c’est plus ou moins de leur âge.

Je commande souvent de la bouffe parce que je suis trop paresseux pour cuisiner.

Et quand je cuisine, c’est souvent la même affaire. (J’ai initié mes enfants aux «vertus» du pogo.)

Je planifie toujours les camps de jour à la dernière minute. Quand je le fais.

Mes enfants se couchent tard.

Je laisse souvent mon fils dormir avec le linge qu’il porte déjà pour que ça aille plus vite.

Je passe vite sur les devoirs et leçons.

J’apprends le nom de leurs profs quelque part en février.

Je pense à acheter de la crème solaire pour mes enfants à la mi-août.

Je pense à leur en mettre quelque part en septembre.

Mes enfants ne sont pas inscrits à des cours de piano, de taekwendo ou de macramé.

Je ne pose jamais de questions dans les rencontres de parents à l’école.

Je rate presque toujours les rencontres de parents à l’école.

Quand ma fille veut inviter des amies, je dis souvent non parce que l’appartement est en désordre.

Je trouve parfois plus important de montrer à mes enfants comment jouer 1990 de Jean Leloup à la guitare que d’entamer la routine du dodo.

Bien sûr, je culpabilise des fois quand je vois les prouesses des enfants des autres. (Une chance que les dessins assez élaborés de mes enfants sont là pour me sauver la face sur Instagram et Facebook.)



Bien sûr, je culpabilise aussi en voyant les belles p’tites fins de semaine d’escalade en famille du voisin.



Malgré tout, avec mes travers de papa tout croche, je persiste à croire que mes gaffes sont la meilleure manière pour moi d’apprendre les rudiments du métier.



C’est l’apprentissage d’une vie. Une formation continue qui ne te donnera aucun diplôme à accrocher sur le mur. (Sauf peut-être quelques «dessins élaborés» sur le frigo.)



Mais je suis assez ouvert avec mes enfants là-dessus. Ils savent bien que je suis pas du genre à tout prévoir pour la semaine de relâche: lundi, ballade en delta-plane; mardi, visite d’un musée avec trop d’animation, mercredi... Vous voyez le pattern.



En échange, je les chicane pas trop quand ils oublient leur boîte à lunch ou leurs mitaines à l’école. Même si ça gosse des fois...



Pour décrire mon rapport à la paternité, je pense à une image évoquée par Pierre Falardeau.



«Je viens de poser de l’ardoise sur le plancher de ma cuisine, un vrai chef-d’oeuvre. J’en suis très fier. Mon plancher ressemble à mes films. Y a des bouttes tout croche mais dans l’ensemble, ça se tient.»



Mon rôle de père, je le vois comme ça: «des bouttes tout croches mais dans l’ensemble, ça se tient.»



Et mes petits court-métrages sur deux pattes m’aident à passer au travers.