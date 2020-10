Les 25 hommes grisonnants les plus sexy du Québec et du monde

Ces hommes grisonnants n'ont rien à envier à la plus jeune génération.

Pour ces 25 personnalités hollywoodiennes ou québécoises, l'expérience l'emporte sur la jeunesse et ces derniers ne font que se raffiner avec l'âge, tel un bon vin.

Voici donc les silver fox les plus sexy du monde

Roch Voisine

Patrice Godin

Joe Manganiello

Steve Carell

Alec Baldwin

Pierce Brosnan

Hugh Grant

Richard Gere

Colin Firth

Jon Bon Jovi

Richard Séguin

George Clooney

Idris Elba

Kevin Costner

Eric Dane

Louis-Jean Cormier

Ricardo

Mark Ruffalo

Sylvain Cossette

Harrison Ford

Patrick Dempsey

Garou

Pierre Lapointe

Roy Dupuis

Bravo à tous!

