Heureux de voir arriver les canicules? Pas tant? Peu importe!

Sortez votre crème solaire et votre dinosaure gonflable et allez profiter de l’une ou l’autre de ces 13 plages. Elles sont situées à gros max 2h de Montréal... à moins que vous restiez coincés dans un bouchon de circulation.

Bonne baignade!

À 45 minutes du centre-ville

Tout à l’ouest de l’île de Montréal, cette plage bordée d’arbres est une très jolie option pour les chaudes journées d’été. Vous y trouverez en prime quelque 16 km de sentiers.

Entrée: 5 $ par adulte / Stationnement: 9 $ par jour

Accessible en transport en commun

2. La plage d’Oka, dans le parc national d’Oka

À 45 minutes de Montréal

** Attention: au moment de publier ces lignes, la plage est fermée temporairement en raison de problèmes d'égoût à Oka. Surveillez les mises à jour pour juillet 2019. **

Voilà un grand classique estival des Basses-Laurentides! Puisque la plage d’Oka est située dans un parc national, elle vient avec plusieurs petits extras: sentiers de randonnée, pistes cyclables, sites de camping, centre d’interprétation et location d’équipement.

Entrée: 8,75 $ par adulte / Stationnement: 8,48 $ par jour

À 25 minutes de Montréal

La plage de Longueuil se trouve au milieu du fleuve Saint-Laurent, dans le parc de l'île Charron, à proximité du parc national des Îles-de-Boucherville. Aire de pique-nique, cantine et vue sur la ville vous y attendent!

Entrée gratuite / Stationnement: 15 $ pour la journée

Accessible en transport en commun (navette gratuite les week-ends à partir du métro Longueuil) et navette fluviale ($)

4. La plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau

À 20 minutes du centre-ville

Enclavée sur l’île Notre-Dame, la plage du parc Jean-Drapeau attire les foules depuis longtemps. La superficie de baignade y est de 15 000 m2 et vous pourrez profiter de plusieurs activités ($) sur place: SUP, parc Aquazilla, etc.

Entrée: 9 $ par adulte / Stationnement: à partir de 20 $ pour la journée / Transport en commun: métro Jean-Drapeau

Accessible en transport en commun

5. Sandy Beach, à Hudson

À 50 minutes de Montréal

La plage d’Hudson n’est pas grande, alors arrivez tôt si vous voulez un petit coin de sable au bord de la rivière des Outaouais. Stationnez-vous près de la plage ou au parc Jack-Layton (10-15 min de marche dans les bois). Chiens acceptés; non surveillée.

Gratuit

À 45 minutes de Montréal

Il faut passer par le Beach Club pour accéder à la plage familiale de Pointe-Calumet, où de nombreuses activités sont offertes (incluant d’occasionnels «foam parties»!). Interdit d’apporter son alcool; il faut aller aux bars du Beach Club pour s’en procurer.

Entrée: 18 $ par adulte la fin de semaine (15 $ la semaine) / Stationnement: gratuit / Service de navette offert ($) à partir du métro Montmorency ou du DIX-30

À 50 minutes de Montréal

Composé de deux îles, ce parc de la Salaberry-de-Valleyfield possède un réseau de pistes cyclables et un sentier de marche, mais surtout une plage sablonneuse pour toute la famille. On nous garantit une eau propre!

Entrée: 10 $ par adulte / Stationnement: gratuit

À 1h15 de Montréal

La ville de Rawdon, dans Lanaudière, est visitée pour ses cascades en forêt, mais aussi pour sa plage municipale, en pente douce, au bord du lac Rawdon.

Entrée: 8 $ par adulte / Stationnement: gratuit

À 1h de Montréal

La plage sablonneuse de Saint-Zotique, au bord du lac Saint-François, dispose d’une crèmerie, d’un casse-croûte et, si son site web dit vrai, de pas moins de 1300 tables à pique-nique!

Entrée: 10 $ par adulte / Stationnement: gratuit

7. Le Camping plage Kirkland, à Venise-en-Québec

À 1h de Montréal

Notre Venise québécoise possède bien sûr des canaux, mais aussi trois plages au bord du lac Champlain. Celle du camping Kirkland accueille les non-campeurs sur son sable, dans ses hamacs et autour de ses BBQs. Chaloupes en location.

Entrée: 10 $ par adulte / Stationnement : gratuit

À 1h15 de Montréal

Parfois oublié, le parc national de la Yamaska est très agréable. Il est doté d’une plage surveillée au bord du réservoir Choinière. Pensez à guetter les canards et les grands hérons!

Entrée: 8,75 $ par adulte / Stationnement: 8,48 $

9. La plage municipale de Plattsburgh, dans l'État de New York

À 1h15 ( + l’attente aux douanes)

Au bord du lac Champlain, la plage municipale de Plattsburgh fait environ 2 km et se décrit comme l’une des plus grandes plages d’eau douce aux États-Unis. Elle est tout près du centre-ville.

Entrée et stationnement pour les Canadiens: 12 $ US par voiture par jour la fin de semaine (11 $ la semaine) / 5 $ par jour pour les piétons et motocyclistes

11. La plage Major, à Sainte-Aga the-des-Monts

À 1h15 de Montréal

En bordure du lac des Sables, la plage Major est la plus grande des trois plages de la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Elle est surveillée et on y trouve toutes les commodités.

Entrée: 10$ / Stationnement: gratuit

12. La plage de la Crémaillère, dans le parc national du Mont-Tremblant

À 2h de Montréal (sans le trafic)

Le vaste parc du Mont-Tremblant a de nombreux plans d’eau. Dans le secteur de la Diable (près de Tremblant, dans les Laurentides), la plage de la Crémaillère est facilement accessible et idéale pour la baignade.

Autre option dans le parc: la plage du Lac-Provost dans le secteur de la Pimbina (près de Saint-Donat, dans Lanaudière).

Entrée: 8,75 $ par adulte / Stationnement: gratuit

13. Plage urbaine de Verdun, à Montréal

À 20 minutes du centre-ville

La très attendue plage de Verdun a finalement vu le jour en juin dernier! Située à l'arrière de l'Auditorium de Verdun, elle offre un accès rare au fleuve Saint-Laurent et dispose d'installations comme un mur d'escalade, des carrés de sable, des glissades et des hamacs. Elle sera ouverte du 22 juin au 2 septembre 2019.

Entrée: gratuite / Stationnement: $ variable; dans la rue / Transport en commun : métro de l’Église, autobus 37 ou 12 / Vélo: piste cyclable des berges

