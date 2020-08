16 photos de pandas roux qui vous feront découvrir votre nouvel animal préféré

Le panda roux est tellement mignon que même ses surnoms sont adorables: petit panda ou panda éclatant. N’est-ce pas?

Pour accompagner la galerie spectaculaire qui suit, voici tout de même quelques informations qui vous rappelleront les présentations orales de vos camarades à l’école primaire. Allons-y.

• À lire aussi: [QUIZ] Êtes-vous capables d'identifier ces 11 bébés animaux?

Le panda roux est originaire de l'Himalaya et du sud de la Chine. On le considère comme un carnivore, même s’il est principalement végétarien. Il peut se tenir debout, il a, comme son cousin le panda géant, un faux pouce, et il a une belle fourrure brun rougeâtre.

C'est une espèce protégée, car elle est en danger de disparition.

Voici maintenant 16 photos de pandas roux rassemblées ici pour le plaisir de tous:

AFP

AFP

AFP

• À lire aussi: Un zèbre a eu un bébé avec un âne, ça donne un «zonkey» ou bien un zâne EN FRANÇAIS

RZSS Edinburgh Zoo (Supplied by WENN)

RZSS Edinburgh Zoo (Supplied by WENN)

AFP

AFP

AFP

AFP

• À lire aussi: Un homme filme tous les animaux qui passent sur ce billot de bois et c’est merveilleux

AFP

Sondage Est-ce que c'est la chose la plus cute que vous avez vue aujourd'hui? Oui, merci. Non. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué sur cet article parce que tout était indiqué dans le titre. Partagez votre résultat sur Facebook

À VOIR AUSSI, D'AUTRES ANIMAUX CUTES

s " /> " />

s " /> " />