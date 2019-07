Une nouvelle secoue actuellement le monde du cinéma.

Disney a annoncé que dans sa nouvelle version de The Little Mermaid, le rôle d’Ariel serait interprété par Halle Bailey et certaines personnes ne sont pas contentes.

Bailey est chanteuse R&B et actrice américaine âgée de 18 ans connue notamment pour son rôle dans la série Grown-ish.

Wow!

Bref, elle est une beauté naturelle, elle a une voix spectaculaire ainsi que des talents de comédienne.

Selon plusieurs, tous les critères attendus pour jouer Ariel sont réunis.

Le hic, c’est que Halle Bailey est noire.

Pourquoi est-ce «grave»?

Selon certains qui ne comprennent pas le concept de réappropriation culturelle, c’est de la réappropriation culturelle. D’autres prétendent simplement que Ariel a toujours été «rousse» - il s'agit d’ailleurs d'un idée fausse. La Petite sirène a été écrit au Danemark en 1837, sans précision quant à la couleur de ses cheveux - et trouvent qu’elle devrait le demeurer. D’autres croient que c’est simplement un complot pour plaire aux «social justice warriors».

Évidemment, ce n’est pas à nous de décider si ces «raisons» sont valables.

Mais rappelons au passage que ce ne sera pas la première fois qu’un acteur noir interprète un personnage autrefois joué par un Blanc. Loin de là.

Deux célèbres personnages de la série de James Bond, auparavant joués par des acteurs blancs, ont déjà été joués par des acteurs noirs.

Miss Moneypenny, l’assistante de M, a été jouée par Lois Maxwell, Barbara Bouchet, Pamela Salem, Caroline Bliss et Samantha Bond (toutes blanches) avant d’être interprétée dans Skyfall par Naomie Harris, une actrice britannique née d’une mère jamaïcaine et d’un père trinidadien. Skyfall allait devenir le film le plus lucratif de la série 007 et de l’histoire en accumulant plus d’un milliard de dollars au box-office.

Felix Leiter, agent de la CIA et ami proche de James Bond apparaît dans 9 films de la série, joué par des acteurs différents. Deux d’entre eux sont noirs.

Et Idris Elba, l'homme le plus sexy du monde, a interprété le dieu nordique Heimdall à plus d’une reprise dans la saga Thor.

AFP

Encore dans l’univers Marvel, Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson dans la série de films Avengers, est un des personnages fétiches des fans, malgré le fait que son ethnicité ait été changée.

courtoisie

En 2014, on a refait la comédie musicale Annie, mais le personnage-titre ainsi que son père adoptif ont été interprétés par Quvenzhané Wallis et Jamie Foxx, deux acteurs noirs. Jusqu’à ce moment au théâtre et dans la version cinématographique de 1982, Annie avait toujours été une petite rousse.

Parlant de rousses, Mary Jane Watson, la «girl next door» de Peter Parker, connu pour ses cheveux a été joué par Zendaya dans Spiderman: Homecoming, le plus récent film du tisseur de toiles.

courtoisie

Dans la nouvelle Rita Hayworth And The Shawshank Redemption, écrite par le maître de l’horreur Stephen King, le personnage de Ellis Boyd Redding est un homme de descendance irlandaise aux cheveux roux (oui, encore un roux). Dans The Shawshank Redemption, l’adaptation cinématographique, c’est Morgan Freeman et sa douce voix qui donnent vie à Red.

Joseph Marzullo/WENN.com

Dans la pièce de théâtre Harry Potter and the Cursed Child, Noma Dumezweni est devenue Hermione Granger, remplaçant Emma Watson, qui avait interprété la jeune sorcière dans la série de films. La performance de Dumezweni lui avait valu une nomination aux Tony Awards de 2018.

Terminons avec Will Smith. Le Fresh Prince n’a pas joué un personnage traditionnellement blanc une, ni deux, mais bien trois fois.

courtoisie

Dans la bande dessinée qui a inspiré le blockbuster Men In Black, le personnage de l’Agent J est un beau blond.

courtoisie

Dans la série The Wild Wild West qui a été sur les ondes de 1965 à 1969, James West était joué par le très blanc Robert Conrad.

courtoisie

Et dans I am Legend, Smith interprète Dr. Robert Neville, qui a dans le passé été interprété par Charlton Heston, qui est encore plus blanc que Robert Conrad.

Voici seulement 11 exemples de ce phénomène, mais il en existe sûrement des centaines d’autres.

Bien que quelques-uns de ces choix, ou plusieurs, aient suscité une controverse, le monde a continué de tourner après la sortie de chacun de ces films.