15 beaux costumes d'Halloween sexy qui ne devraient peut-être pas l'être

Ces déguisements d'Halloween sont sexy, mais ils ne devraient peut-être pas l'être.

En même temps, qui sommes-nous pour juger?

2022 nous fournit une excellente cuvée de costumes sexy pour absolument aucune raison et comme nous ne sommes pas du genre à dire quoi porter aux gens, nous vous fournissons les liens pour vous les procurer si ça vous tente.

Vivre et laissez vivre tsé.

Voici 15 costumes sexy choisis avec soin:

*N'oubliez pas de cliquer sur les liens en bleu foncé pour retrouver les produits originaux!

1. Une bouteille de vin sexy

Mention spéciale au chapeau.

2. Pikachu sexy

Sexualiser les Pokémons, pourquoi pas.

Mais sinon, voici aussi une version non-sexy.

3. La statue de la Liberté sexy

Pareille comme la vraie.

4. Un costume de «servante française sexy»

Oui, c'est comme ça que ça s'appelle.

5. Un costume de vache

Tsé, rendu là... Il est seulement 25$ en plus! C'est vachement pas cher.

6. Une religieuse sexy

Pareil comme dans La passion d'Augustine!

Habemus totons!

(On est désolés.)

7. Elvis sexy

Se déguiser en Elvis n'aurait pas fait l'affaire. Ça prenait de l'aération au niveau du buste.

8. Une astronaute dans l'espace sexy

Des fois, les astronautes oublient leur pantalon.

9. Une Lightyear qui elle aussi, aurait un peu froid dans l'espace

10. Une Viking sexy

On raconte que les Vikings, avant de partir à la guerre, prenaient le temps d'enfiler des talons hauts et de s'enrouler une jambe dans un cordon pour faire comme un rôti au four.

11. Des sexy serpentards

Ils sont tous mineurs les étudiants serpentards.

12. Un requin sexy

Rien de plus sexy qu'un poisson.

13. Une livreuse de pizza sexy

Elle tient même pas bien la boîte la pizza va toute être pétée.

14. Une sexy Woody dans Histoire de jouets

On va le répéter: quoi de mieux que de sexualiser une petite figurine pour enfant?

15. Une poupée vaudou sexy

Ouch.

Bon Halloween à tous!

