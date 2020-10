[QUIZ] Vous vous souvenez des moments qui ont marqué l'histoire du Gala de l’ADISQ?

Son passage au Gala de l’ADISQ avait fait jaser dans les chaumières. Safia Nolin avait choisi d’arborer un t-shirt de l’album Rendez-vous doux de Gerry Boulet avec un cardigan gris et des jeans. N’en fallait pas plus pour que la chanteuse se fasse faire des leçons d’étiquette et de mode dans diverses chroniques et sur les médias sociaux.

Lors du gala de 1990, RBO avait interprété la pièce I want to pogne en changeant les paroles du passage «Because I prefer to be Billy Idol than Jean Nicol...» Quelles étaient les nouvelles paroles ?

«Because I prefer to be Céline Dion than… Claudette Dion» «Because I prefer to be Gerry Boulet than… Fred Saint-Gelais» «Because I prefer to be Joe Bocan than… Jim Corcoran» «Because I prefer to be Vilain pingouin than… Johanne Blouin »