Voici les classiques que les chefs regardent dans le temps des Fêtes

On a tous des classiques du cinéma qu’on regarde sur la télévision du salon lors du temps des Fêtes.

Avec les mesures sanitaires en place au Québec, 2020 est une bonne année pour revisiter ces classiques en famille.

Les chefs et porte-paroles des différents partis politiques de l’Assemblée nationale ont, eux aussi, leur tradition cinématographique et leurs films cultes de Noël.

La Zone AssNat a réussi à savoir quels étaient ceux-ci et pourquoi ces œuvres étaient si importantes pour eux.

François Legault (Coalition avenir Québec)

La mélodie du bonheur

«Pour la musique, les enfants et les valeurs familiales. C’est une belle histoire d’amour. Les paysages magnifiques de l’Autriche.»

Dominique Anglade (Parti libéral du Québec)

La Bolduc

C’est un film qu’elle a regardé avec ses enfants.

«La musique fait du bien dans les moments plus difficiles et c’est ce que La Bolduc a fait à son époque. Originales et connectées à la vie du monde, les chansons de La Bolduc étaient à la fois drôles et optimistes, ce dont nous avons tous bien besoin! Et puis, il y a quand même un peu d’histoire dans tout cela!»

Manon Massé (Québec solidaire)

Ciné-Cadeau à Télé-Québec

«Ciné-cadeau est associé à tellement de souvenirs. J’ai regardé les films avec mes parents, puis avec mes enfants et je vais le refaire cette année! Ça fait partie de notre culture populaire du temps des fêtes.»

Gabriel Nadeau-Dubois (Québec solidaire)

La première trilogie de Star Wars

«Rien de mieux pour une longue journée à l’intérieur qu’un retour aux classiques affrontements entre l’Alliance rebelle et l’Empire.»

Paul St-Pierre Plamondon (Parti québécois)

Un prince à New York (version française)

«Pour la seule et simple raison qu’adolescent, on avait enregistré le film et on l’avait regardé tellement de fois qu’on s’organisait des concours de qui connaît le plus de répliques du film par cœur. “J’étais Jeanne d’Arc avant, il n’est pas facile mon karma !”»

