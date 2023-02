Les 10 spectacles les plus marquants de la mi-temps du Super Bowl (pour les bonnes ou les mauvaises raisons)

Comme les publicités du Super Bowl, le spectacle de la mi-temps est devenu un événement à part entière, en parallèle à cette grand-messe du football américain.

Rihanna assurera le spectacle de la mi-temps au Superbowl LVII.

Avec les années, le spectacle de la mi-temps est tout de même devenu un moment fort de cette soirée sportive. Cette vitrine de 12 minutes permet aux artistes de tout donner.

Mais les artistes pop ou rock n’ont pas toujours eu la cote lors de ces 12 minutes décisives. Auparavant, les prestations se faisaient plus solennelles avec des fanfares, soit à des kilomètres du vedettariat actuel.

La NFL s'est tournée vers les mégastars dès la fin des années 80.

Voici donc les 10 performances qui ont marqué le spectacle de la mi-temps. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons.

1993 – Michael Jackson

Avec cette performance à grand déploiement, les spectacles de la mi-temps devenaient enfin un moment clé de la soirée. Certains garderont un souvenir étrange de cette prestation parce que Jackson y a chanté We Are the World avec une chorale d’enfants...

1996 – Diana Ross

Ce qu’on a retenu le plus souvent de cette performance de Diana Ross, c’est qu’elle est sortie de scène en hélicoptère. Au fait, qu’est-ce qu’elle a chanté? En gros, un medley des Supremes pour commencer avec un emprunt à Gloria Gaynor avec I will survive.

2000 – Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias

Cette année-là, on avait mis le paquet : Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias dans une performance signée Disney. Phil Collins doit encore regretter d’y avoir chanté la chanson-thème du film Tarzan...

2002 – U2

C’était le premier Super Bowl après le 11 septembre. Bono a poussé la note patriotique un peu loin en arborant un drapeau américain sous son manteau.

2004 – Janet Jackson et Justin Timberlake

Peut-être le plus célèbre des ratés de tous les spectacles de la mi-temps. L’emblématique séquence entre Justin Timberlake et Janet Jackson désormais surnommée Nipplegate.

Cet incident aurait même mené à la création de la chaîne YouTube. Un certain Jawed Karim, après avoir cherché l’extrait en ligne, a décidé de créer une plateforme vidéo où on pouvait s’échanger des extraits. Ça aura au moins servi à ça...

2005 – Paul McCartney

Par la suite, on a voulu éviter les problèmes de mamelon dévoilé. On va donc se rabattre sur des chanteurs qui ne risquent pas d’avoir des accidents de bustier. Sir Paul McCartney a donc présenté entre autres un medley des Beatles. C’est ce qu’on appelle jouer de prudence.

2006 – The Rolling Stones

La NFL voulait que le groupe change les paroles de Start Me Up. Le passage litigieux? «You make a dead man come» [Tu fais jouir un homme mort]... La prestigieuse institution sportive a cru bon de devoir diminuer le volume pendant les paroles controversées.

Les Stones avaient l’habitude de la censure. Déjà en 1967, on leur avait demandé de chanter «Let’s spend some time together» plutôt que «Let’s spend the night together».

Presque 40 ans plus tard, Jagger devait à nouveau composer avec le puritanisme à l’américaine...

2007 – Prince

Le regretté Prince y est allé de quelques reprises bien senties avec We Will Rock You de Queen et All Along the Watchtower de Dylan à la Hendrix. Le moment fort du show reste la prestation de Purple Rain alors que la pluie a réellement tombé ! Ça ne s’invente pas.

2012 – MIA

La chanteuse MIA a décidé de s’adresser aux téléspectateurs en leur adressant un doigt d’honneur. La NFL n’a pas tellement apprécié le geste et a décidé de poursuivre la chanteuse pour la somme d’un million et demi de dollars.

Ce litige a-t-il fait oublier que le spectacle de la mi-temps de cette année-là présentait aussi Madonna, LMFAO, Nick Minaj et Cee Lo Green?

2016 – Beyoncé

Beyoncé est presque passée à l’histoire pour être presque tombée de scène.

Cela dit, on retrouvait aussi Coldplay et Bruno Mars dans le même spectacle.

Extra : les valeurs sûres

Des milliers de spectateurs qui chantent à l’unisson les refrains qu’ils connaissent par cœur. De vieux routiers qui se donnent comme s’il n’y avait pas de lendemain : Bruce Springsteen et Tom Petty.

Et vous? Quel a été votre meilleur spectacle de la mi-temps du Super Bowl?

