Jean Debouzy, maire de Montereau, une petite bourgade de 650 personnes au sud de Paris, a peut-être eu l’idée du siècle pour stimuler le taux de natalité local: distribuer du Viagra gratuit aux hommes de son village.

Dans un arrêté partagé par le quotidien français Le Parisien, le politicien dit vouloir «redonner envie» à ses concitoyens âgés de 18 à 40 ans de faire des enfants. Et selon lui, cela passerait par des érections dopées à l’aide de petites pilules bleues.

Si, dans l’essence, le projet semble assez farfelu, c’est surtout parce que le plan du maire était d’abord conçu pour attirer l’attention du public sur les problèmes démographiques qu’éprouve Montereau.

Ceux-ci menacent d’ailleurs l’école de la petite municipalité, qui risque de fermer ses portes si le nombre d’enfants n’y augmente pas au cours des prochaines années.

Le texte municipal soumis par le premier magistrat ne propose donc pas de plan précis pour mettre en branle l’opération, qui semble pour l’instant se limiter à une solide offensive médiatique.

M. Debouzy a toutefois confié au Parisien qu’il pourrait peut-être pousser le projet plus loin si jamais l’idée venait à lever au sein de la population.

«Si on me demande des boîtes, on verra. Il s’agit surtout de sauver notre école. Sans elle, le village est mort», a-t-il déclaré au média français.

On lui souhaite bonne chance avec ce défi de taille.

