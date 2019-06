Christian Andreu, du groupe métal français Gojira, a le feu sacré. Littéralement.

Le week-end dernier, au cours d’une prestation donnée au festival Sonic Temple de Columbus, en Ohio, Andreu a dû quitter la scène en urgence. Le vent lui avait soufflé quelques flammes en plein visage!

Les flammes étaient propulsées par l’installation pyrotechnique installée sur la scène.

Le guitariste a été légèrement brûlé, mais qu’à cela ne tienne! «The show must go on», semble s’être dit le musicien, qui est revenu sur scène quelques instants plus tard comme si de rien n’était. Et il a joué pendant tout le reste du spectacle.

On a vu des shows annulés pour moins que ça.

Consequence of Sound a immortalisé la scène en filmant le moment précis où le guitariste de Gojira a été la proie des flammes.

Le retour sur scène du guitariste prêt à tout pour donner un show à la hauteur a bien sûr enflammé la foule (au figuré).