La députée Catherine Dorion fait l’éloge du poil

La députée de Québec solidaire Catherine Dorion a partagé une photo de son aisselle poilue sur les réseaux sociaux, lundi, et a également fait l’éloge du poil.

La qsiste a mentionné d’emblée la page Facebook du défi annuel Maipoils. Tous les mois de mai depuis 2017, les participants sont invités à «ne pas s’épiler ni se raser dans le but d’éclater les diktats de beauté et de donner des nouveaux modèles de corps diversifiés», peut-on lire dans la description.

«Que vous ayez une préférence ou non pour le poil, ceci n’est pas le point. Tout l’intérêt de Maipoils réside dans une glorification de la différence pouvant exister par la force du nombre, par l’explosion des mentalités (rien de moins!) (et peu importe ce que tu fais de ton corps par après)», a affirmé Dorion.

Elle a également énuméré certaines situations où les femmes seront parfois plus timides à montrer son poil, mais elle les encourage tout de même à ne pas reculer.

«Au mois de mai, ce sera le temps des 1001 premières fois avec son poil: sortir sur les terrasses au gré de la chaleur tout en découvrant sa cheville, puis sa jambe, aller à la plage ou en vacances pas épilée et fière (oui, ce sera difficile), se changer au vestiaire avec un corps qui ne sera pas lisse comme un bébé, mais femme et assumé, faire l’amour avec des nouvelles subtilités amenées par la sensibilité décuplée par les poils (ils ne sont pas là pour rien, détrompons-nous), aller danser en robe, en camisole et en fourrure, draguer avec plus de phéromones, contrarier les multinationales du poil, décomplexer son corps, mais aussi un peuple entier», a ajouté l’élue.