Les candidats pro-choix aux prochaines élections américaines de 2020 pourront utiliser les chansons de Twisted Sisters dans leurs rassemblements durant la campagne.

Dans une entrevue télévisée accordée à Yahoo la semaine dernière, Dee Snider a rappelé aux candidats des élections américaines de 2020 qu’ils peuvent utiliser We’re Not Gonna Take It pour leur campagne... à condition qu’ils s’opposent aux lois antiavortement.

Cette sortie de Dee Snider faisait écho à l’offensive antiavortement décrétée dans l’État d’Alabama aux États-Unis.

Toutes les interruptions volontaires de grossesse y sont désormais interdites. Sauf si la mère court un danger mortel.

Les cas d’inceste ou de viol ne seront pas considérés comme des raisons valables pour avoir recours à un avortement.

Comme le rappelait Le Journal: «Cette loi assimile l’avortement à un homicide et prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 99 ans de prison pour les médecins.»

Chicane entre Dee Snider et Donald Trump

En parlant de la chanson culte, rappelons – via le site Rock ‘n’ Roll garage – que Donald Trump lui-même avait utilisé en 2016 We’re Not Gonna Take It, le grand succès de Twisted Sister.

Même que Dee Snider avait apporté son soutien à l’actuel président des États-Unis.

Par contre, certains points de la plateforme sociale de Trump ont incité Snider à faire retirer la chanson de son groupe dans les rassemblements du chef des républicains.

Remettant du même coup en cause l’amitié entre les deux hommes.

