Les propriétaires d’un parc d’attractions créationniste avec une réplique de l’Arche de Noé ont porté plainte contre leur compagnie d’assurance.

Cette dernière ne veut pas rembourser les coûts de réparation du site qui a été endommagé par une forte pluie lors d’un orage.

Non, ça ne s’invente pas.

Selon les documents de la cour, les plaignants estiment que de fortes précipitations auraient provoqué un glissement de terrain qui a endommagé la route située près de l’énorme symbole biblique situé dans le Kentucky, aux États-Unis.

Selon ce que rapporte LEX18 , le coût pour réparer la chaussée est estimé à 1 million de dollars.

La compagnie d’assurance n’a pas voulu rembourser la totalité du montant, mais seulement une petite partie. Elle affirme que c'est un défaut de fabrication qui est à l’origine des dégâts.

Voilà pourquoi ils sont devant les tribunaux.

Autres faits intéressants, la construction du parc d’attractions a été finalisée en 2016. Il a coûté 120 millions de dollars américains et c'est l'idée d’un certain Ken Ham. Ce dernier est, bien entendu, créationniste et croit que la Bible doit être prise au pied de la lettre, selon le National Post.

Photo AFP

Il est convaincu que les humains ont vécu avec les dinosaures et que le Déluge a créé le Grand Canyon.

