«Yo, I'll tell you what I want, what I really really want.» Les fans des Spices Girls ont parlé : ils veulent un remboursement.

Lors d’un concert tenu hier soir au stade Principality de Cardiff, des spectateurs se sont plaint de la qualité du son «atroce» et «choquante».

Ça part mal pour la tournée de retour tant attendue du quintette anglais... surtout que le premier concert de la série s’est plutôt mal déroulé vendredi dernier à Dublin pour les mêmes raisons!

Selon le quotidien britannique Evening Standard , les fans (ou ex-fans) qui se sont rendus à Cardiff ont même affirmé qu’ils n’arrivaient pas à reconnaître les chansons tellement le son laissait à désirer.

D’autres spectateurs déçus se sont défoulés sur les réseaux sociaux pour se plaindre qu’on ne comprenait rien quand les Spice Girls chantaient.

Même quand elles parlaient entre les chansons, c’était inaudible, semble-t-il.

Certains ont même préféré quitter les lieux avant la fin du spectacle pour ne pas avoir à endurer cette cacophonie.

«Zigazig ah», en effet.