Après des mois d’attente, Star Wars: Galaxy’s Edge, le parc d’attractions inspiré de la série culte installé au sein de Disneyland, ouvrait ces portes cette semaine.

Pour les amateurs de détails, Consequence Of Sound fait remarquer que ce parc représente, en fait, la planète Batuu et les activités s’y déroulant se tiendraient entre The Last Jedi et The Rise Of Skywalker au sein de la saga.

Voici une vidéo exhaustive sur le parc. C’est disponible qu’en anglais, on vous le concède, mais pour la quantité d’images, on va se le permettre...

On a également déniché un paquet de photos du lancement et des premières visites et voici ce qu’on en retire...

AFP Harrison Ford, George Lucas, Billy Dee Williams, Mark Hamill et Bob Iger (le président de Walt Disney) étaient au lancement.

AFP Chewbacca était au lancement aussi.

AFP Il y a des comédiennes.

AFP Il y a des robots.

AFP On peut y manger de la nourriture inspirée de la saga.

AFP On peut y boire des boissons gazeuses inspirées de la saga.

AFP On peut visiter un atelier de sabres.

AFP On peut y voir plusieurs véhicules.

AFP On peut y voir des vaisseaux.

AFP On peut y voir des soldats.

AFP On peut y voir des vaisseaux et des soldats.

AFP C'est beau quand le Soleil se couche.

AFP C'est beau la nuit.

AFP C'est très beau la nuit, même.