Près de cinq années après le lancement d’Octobre, le groupe folk rock culte revient à la charge avec un dixième album (L’Amérique pleure, à paraître cet automne) ainsi qu’un nouvel album en lien avec son œuvre caritative lancé ce vendredi en compagnie de la Fondation David Suzuki.

Artistes variés - Le Saint-Laurent chanté

★★★ ½

Photo courtoisie

Après Nos forêts chantées (2017), voici donc Le Saint-Laurent chanté.

Avec un peu d’aide de mes ami(e)s

En gros, les Cowboys ont rassemblé une dizaine de collègues de tout acabit. Alex Nevsky (qui se ramène avec une ballade intimiste), tout comme les rockeurs de Galaxie (qui se la jouent davantage rock psychédélique quasi rappé), ainsi que Saratoga et son folk emmitouflant qui viennent clore l’œuvre.

Ensuite, on a recruté l’auteur et directeur artistique de la fondation des Cowboys Fringants, Jonathan Harnois, à titre de parolier. Celui-ci s’est inspiré de réflexions de centaines d’élèves du Québec (dont une cohorte de l’Institut Kiuna d’Odanak, un centre d’études collégiales consacré à l’éducation des autochtones du Québec) pour livrer des textes aux musiciens.

En prime, les profits des ventes du LP seraient versés dans un fonds pour la recherche sur les bélugas. Bref, tout le monde y gagne.

Mais qu’en est-il du disque ?

Bien que, cette fois, les Cowboys ne dévoilent pas de nouvelle pièce pour cette seconde offrande du genre, l’esprit engagé du collectif transpire tout de même.

À noter également : bien que Nos forêts chantées était fort honorable, la proposition faisait très « compilation ». Ici, un certain fil conducteur resserre l’enchaînement des chansons (gracieuseté de la réalisation et des arrangements de Simon Landry et Sébastien Blais-Montpetit).

Pour le reste, la plupart des invités s’approprient l’exercice de style avec brio. Même en retirant l’aspect caritatif de la chose, Le Saint-Laurent chanté s’avère aussi satisfaisant que rassembleur.

Loud - Tout ça pour ça

★★★ ½

Photo courtoisie

Après avoir mis la table pour le grand public avec Une année record (2018), le rappeur et recordman ainsi que son équipage livrent ici une suite expéditive, sans grande surprise, mais à la hauteur des attentes, bien sûr, incommensurables. Autre évidence : l’effet de la mégabombe pop-entre-guillemets Toutes les femmes savent danser se fait sentir (sur Jamais dans la vie, voire le duo avec Charlotte Cardin Sometimes, All The Time, etc.), mais ce qui se distingue surtout de l’œuvre, c’est la plume de Loud.

Carly Rae Jepsen - Dedicated

★★★★ ½

Photo courtoisie

Et de quatre pour l’auteure-compositrice-interprète canadienne qui poursuit sa montée fulgurante avec un bijou pop constant d’un bout à l’autre. Album de l’heure – il détient la plus haute moyenne de lecteurs du portail Metacritic –, Dedicated aurait été inspiré par la disco et Donna Summer, tout particulièrement, mais il va plus loin : pop vitaminée, références électros branchouillardes et une bonne dose de synthés délicieusement kitsch, et j’en passe. Le clou : la liste d’écoute est parfaite, c’est à dire captivante et sans temps mort. Tout un exploit. La trame sonore de l’été ? Je parie que oui !

Sting - My Songs

★★

Photo courtoisie

Près de 10 ans après Symphonicities où l’ex-Police était accompagné de l’Orchestre philharmonique royal pour reprendre ses classiques, Sting paresse avec My Songs, une relecture « plus contemporaine » de ses succès. « Plus contemporaine. » Oui, oui. C’est tout. Si les changements sur Every Breath You Take sont à peine audibles, la nouvelle version « dance » d’If You Love Somebody Set Them Free sent davantage l’opportunisme qu’une quelconque démarche artistique. À quoi pensais-tu, Sting !? À éviter, bref.

Coup de coeur

Kid Kouna - Kid Kouna

★★★ ½

Photo courtoisie

Comme un Dr Jekyll de la scène locale, Keith Kouna adopte un nouvel alter ego pour le violon d’Ingres du moment : l’album pour gamins. Fort heureusement, comme il est question de M. Kouna, l’œuvre est enfantine, mais elle ne prend pas les jeunes mélomanes pour des tatas, disons. Un exemple : Le Rustique aborde les pets (oui, oui), effets sonores y compris, sur fond de musique classique et de gauloiseries qui feront également sourire les parents.