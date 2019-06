L’ex-guitariste d’Oasis devra se priver des services de Charlotte Marionneau pour les spectacles à venir en Europe.

Selon Exclaim!, Noel Gallagher a annoncé que la «cisiste»(?) abandonnait la tournée pour des raisons personnelles.

Moqueur, il a aussi ajouté qu’un remboursement était prévu pour les fans qui ne pourraient se passer de ses coups de ciseaux sur scène.

À noter que la musicienne française est aussi choriste pour l'ex-Oasis mais on remarque davantage son coup de ciseaux...

Charlotte Marionneau s’était fait remarquer lors d’une performance de Gallagher et son groupe High Flying Birds à l’émission Later... With Jools Holland diffusée à la BBC.

La présence de la «musicienne» et de son instrument de coiffure sur scène avait provoqué l’hilarité de Liam Gallagher, le frère cadet de Noel. Il avait alors avancé qu'un musicien aiguiserait des crayons sur scène à son prochain spectacle.

(Peut-être n’était-ce qu’un message subliminal lancé à son frangin Noel pour reformer Oasis...)