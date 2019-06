Somebody once told me que l’homophobie, c’est poche.

Cinquante ans après les émeutes de Stonewall, le combat pour les droits LGBT a toujours besoin d'alliés.

Et un allié de taille s’est ajouté à la lutte.

Le groupe pop rock Smash Mouth.

Un peu de contexte

Chaque année, durant le mois de la fierté, des gens qui se croient «smattes» disent: «GNEHH... SI Y'A UNE PARADE DE FIERTÉ GAIE, POURQUOI Y'A PAS DE PARADE DE LA FIERTÉ HÉTÉRO, GNEHH?»

La réponse est simple: chaque jour est une parade hétéro, mais, bon, ça ne donne rien d'essayer de débattre avec ces sans-génie.

Cette année, un groupe de fins finauds bostonnais a décidé de pousser la rhétorique homophobe encore plus loin en organisant un défilé de la fierté hétéro.

Super Happy Fun America se donne pour but de «célébrer l’histoire, la culture et les contributions de la communauté hétérosexuelle».

Malheureusement pour eux, le groupe Smash Mouth a eu vent de l'événement et n’est pas super d’accord.

Straight Pride Parade????? FUCK OFF!!!!!!!! — Smash Mouth (@smashmouth) June 4, 2019

«Straight Pride Parade????? FUCK OFF!!!!!!!!» peut-on lire sur le compte Twitter du groupe.

Bravo, Smash Mouth, et allez chier, Super Happy Fun America!