Avez-vous déjà utilisé un séchoir à cheveux qui n’était pas le vôtre pour sécher vos poils pubiens?

À c'qui paraît, dans certaines parties du monde, c’est un véritable fléau.

Au point où une piscine en Islande a dû prendre les grands moyens.

À la suite du cri du coeur d’un citoyen publié dans un journal local, les employés de ladite piscine ont décidé de bannir cette pratique controversée.

Dans sa lettre intitulée «Ceci n’est pas un séchoir à poche», Haraldur Jónasson urge les gens à ne pas utiliser les séchoirs à cheveux communaux pour se sécher les poils pubiens ou encore ceux des fesses.

«Les hommes poilus doivent soit apporter leurs propres séchoirs, ou simplement acheter des serviettes plus absorbantes.»

Une affiche montrant un homme d’un certain âge se pointant la fourche avec un séchoir a été créée et tapisse maintenant les murs du vestiaire de l’établissement de baignade.

À c’qui paraît, ce phénomène n’est pas exclusif au pays insulaire.

Sous une publication Reddit intitulée «Les hommes qui se sèchent la poche dans les vestiaires, pourquoi faites-vous ça?», on peut lire des centaines de réponses d’hommes de tous âges des quatre coins du globe.

Les réponses qui reviennent le plus souvent sont «pour être plus sec» et «pour éviter la friction causée par une serviette».