Les fans de James Hetfield et sa bande se rappellent bien sûr du mini-album The $5.98 E.P.: Garage Days Re-Revisited sorti en 1987.

Metallica y reprenait 5 chansons qui avaient grandement inspiré le son du groupe. On retrouvait parmi elles, entre autres, des interprétation des Misfits, Diamond Head et Killing Joke.

Ces pièces se retrouveront plus tard dans la compilation double Garage Inc. parue en 1998.

Il semblerait que les fans finis de Metallica attendent le retour d’un album de reprises comme d’autres attendent une équipe de baseball.

Dans une entrevue au magazine Kerrang, Lars Ulrich a laissé sous-entendre en répondant à un lecteur qu’un nouvel opus de reprises pourrait voir le jour dans un avenir rapproché.

Laconique et taquin, le batteur a subrepticement laissé échapper les mots «vous verrez...».

De quoi alimenter la machine à rumeurs.

Garage Days Inc. proposait un large éventail de chansons qui ont fait partie de l’inspiration des débuts de Metallica.

Si on ne s’étonne pas d’y retrouver du Black Sabbath côtoyant des covers de Mötörhead et Mercyful Fate, on se surprend à y entendre aussi des reprises de Bob Seger et Nick Cave and The Bad Seeds... Sans oublier Lynyrd Skynyrd!

Et dans l’interprétation des dites pièces, on était plutôt loin de ce que Weezer a proposé avec The Teal Album.

Quelles pourraient être les prochaines reprises exécutées par Metallica?