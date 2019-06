Les fans d’amitié du Québec sont en deuil.

Semble-t-il que tout n’est plus «chill» entre Andrew et Renaud.

En effet, dans le cinquième épisode de L’Après-OD diffusé sur Noovo , Renaud a avoué que tout n’était pas rose entre lui et Andrew.

Bin oui. La bromance légendaire entre Renaud et Andrew serait finito pépito.

L’ancien participant d’OD Grèce qui partage son nom avec un chanteur français mal en point a affirmé qu’il n’avait rien contre Andrew, mais que ce dernier «n’a pas assumé ses faits et gestes».

Mais qu’est-il arrivé entre les boys qui étaient autrefois inséparables?

Voici quelques théories de l’auteur.

Andrew s’est coupé les ongles chez Renaud et n’a pas ramassé les bouts d’ongles.

Renaud a aidé Andrew à déménager, mais Andrew n’a pas commandé assez de pizza pour tout le monde et Renaud n’a eu qu’une seule pointe.

Renaud et Andrew n’ont pas été capables de s’entendre sur où placer la blanche après un «empochement» au billard. Renaud croit qu’on doit la placer sur le point, tandis que Andrew maintient qu’on peut la déposer n’importe où derrière la ligne.

Les esprits se sont échauffés lors d’une discussion sur la décroissance de films français au Festival de Cannes. Renaud est parti en claquant la porte.

Mot de la fin

Peu importe la source de l’imbroglio entre les deux hommes, nous avons ces mots pour eux.

Come on les boys, l’amitié est la plus grande richesse qu’on a. Parlez-vous donc.

Peace.