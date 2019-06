Darius Rucker, le leader du groupe, semble croire que Hootie & The Blowfish est le groupe le plus mal-aimé de l’histoire du rock de la fin du précédent siècle.

Comme le rapportait SPIN, Rucker ne mâche pas ses mots envers Tom Hanks qui a produit un documentaire pour CNN sur les années 90 : «FUCK YOU TOM HANKS! »

Pourquoi tant de hargne? Le documentaire en question a fait fi complètement de la musique de Hootie & the Blowfish.

Ce qui a particulièrement irrité Rucker, c’est que l’album Cracked, Rear View, qui fête ses 25 ans le 5 juillet prochain, n’a pas été mentionné du tout dans le topo.

Dans une longue entrevue avec le New York Times, le chanteur s’est emporté de façon virulente : «Comment peut-on faire une émission sur la musique des années 90 sans mentionner Cracked?»

Tout au long du (très) long et dithyrambique article du New York Times, le chanteur enchaîne les constats amers sur l’époque où son groupe remplissait ses salles tout en vendant des millions d’albums.

Sans vouloir nous acharner sur le groupe américain, ce n’est pas vraiment à eux qu’on pense quand on cherche le son qui a défini la fin du 20e siècle. On pense plus spontanément à...

Nirvana

Smashing Pumpkins

KORN

Rage Against The Machine

Oasis

Blur

Radiohead

The Verve

Nine Inch Nails (dont le leader Trent Reznor avait même affirmé au Rolling Stone: «À mort Hootie & The Blowfish!»)

On pourrait en nommer une centaine d’autres avant d’en venir à Hootie & The Blowfish.

Sans parler de tous les groupes-phares du hip-hop des années 90 qui continuent d’influencer les rappeurs d’aujourd’hui:

Wu-Tang Clan

Fugees

Outkast

A Tribe Called Quest

Il faut aussi rappeler qu’à l’époque, la troupe de Rucker était un peu la risée de bien des mélomanes. Des Nickelback(ou bientôt Imagine Dragons) avant la lettre.

Peut-être est-ce pour remédier à cet oubli et réparer les injustices que Hootie & The Blowfish a décidé de repartir en tournée après 10 d’absence.

Même que les billets pour les deux concerts prévus en août au Madison Square Garden se sont déjà écoulés!

Ça va mieux, M. Rucker?