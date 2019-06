Les ados seront toujours des ados.

L’autre jour, c’était un jeune Chinois qui s’était inséré 29 billes magnétiques dans l’urètre.

Aujourd’hui, c’est un jeune Malais qui s’est rentré le zwouiz dans un drain, qui est resté pris là et qui a dû être conduit à l’hôpital pour que des spécialistes (des plombiers, sans doute) extirpent son phallus meurtri des griffes du cylindre maléfique.

Retour sur les événements.

C’est le 20 mai dernier qu’un jeune homme de 16 ans, résidant dans la région de Johor dans le sud de la Malaisie, a eu la brillante idée de «faire le sexe» avec un tuyau de métal qui se trouvait dans une salle de bain.

Située sur le mur à la hauteur de ses hanches, l’embouchure ouverte du tuyau était donc très invitante pour l’adolescent aux hormones dans le tapis.

Image Viral Press Le tuyau, à la fin de l'histoire

Malheureusement pour lui, il a commencé à se sentir très inconfortable, après quelques instants, quand il a constaté que son sexe était coincé dans le cylindre de métal.

Il aurait alors tout essayé pour se défaire de sa fâcheuse position, pendant une bonne heure.

En vain...

Consterné, il se serait finalement résigné à demander de l’aide à ses colocataires...qui n’ont pas trouvé de meilleure solution que de faire venir les secours, pompiers et ambulanciers, à la rescousse.

C’est là que ça se corse.

Le tuyau dans lequel l’organe du pauvre Malais était inséré étant lui-même relié à un système de plomberie, la première étape a donc été de couper la zone problématique pour l’isoler.

Une fois le conduit nuisible séparé de son réseau, les intervenants pouvaient donc se concentrer sur le problème principal: trouver le moyen d’en faire sortir le pénis du jeune excité.

Image Viral Press

L’officier senior de station de pompiers de Tangkak, Seniman Idris, a raconté au Mirror que le «tuyau de métal mesure six pouces de long et a une épaisseur de 5 millimètres. Il n’est plus utilisé.»

Considérant que la fin justifie les moyens, les pompiers ont alors entrepris de couper le tuyau autour du pénis de l’ado et ce, avec une très grosse scie mécanique.

Les images parlent d’elles-mêmes:

Selon les informations qui nous sont parvenues, le jeune homme a vécu plus de peur que de mal. Son pénis aussi.

Les autorités, elles, ont choisi l’approche préventive: elles ont suggéré aux autres locataires de l’endroit de boucher tout tuyau dont l’embouchure est ouverte.

Un tuyau de métal peut parfois être si invitant...

