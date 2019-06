Le weekend de la Formule 1 de Montréal apporte son lot de partisans, de véhicules de course et de vedettes.

Mais au Sac de chips, on préfère souligner une augmentation majeure de faits cocasses et hilarants pendant la fin de semaine du Grand Prix.

Alors, on vous a répertorié les meilleurs moments pour votre plus grand plaisir!

1. La fameuse controverse de cinq secondes impliquant Sebastian Vettel.

Bon, pour ceux qui ont raté la F1 et/ou ne suivent pas nécesairement les événements sportifs de ce genre, un incident s'est produit lors de la course dimanche. En effet, Sebastian Vettel a dû réaliser une manoeuvre assez brusque pour prendre la tête de la course et aussi, éviter un accident brutal impliquant Lewis Hamilton. Cependant, son geste fut réprimandé par les juges puisqu'il a coupé à l'extérieur de la piste. Voici un extrait vidéo de la manoeuvre en question.

Les juges lui ont donc accordé un gros cinq secondes de pénalité, ce qui l'a relegué deuxième derrière Lewis Hamilton. Frustré de cette situation, Vettel décide de placer le panneau de deuxième devant le véhicule d'Hamilton.

Décidément, ce n'est pas tout le monde qui est bon perdant.

2. La marmotte téméraire et invincible se rue sur la piste.

L'année dernière, une marmotte n'avait malheureusement pas survécu suite à une collision avec le coureur français Grosjean. Cette année, sa cousine a agi de façon bien dangereuse, mais malgré tout, elle évite de justesse la catastrophe et ce, deux fois plutôt qu'une.

3. La mascotte Vroum qui profite d'un court moment au soleil.

4. Le bris de moteur de Lance Stroll l'oblige à courser avec un ancien moteur.

Bref, grosse fin de semaine.