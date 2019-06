Tout sur le mariage de Chris Pratt

L’acteur jouant dans «Les Gardiens de la Galaxie» ainsi que dans la série «Avengers» s’est uni ce weekend avec sa douce.

C’est en janvier dernier que l’acteur Chris Pratt avait demandé la main de sa copine, Katherine Schwarzenegger, auteure américaine et fille aînée d’Arnold Schwarzenegger. On peut voir sur la photo la bague splendide de la rédactrice.

Puis, c’est cette fin de semaine que la cérémonie religieuse a eu lieu. Le mariage s’est déroulé ce 9 juin dernier dans un lieu magnifique bondé de fleurs et de verdure selon une source présente sur place. Un cadre très romantique pour un mariage.

«Nous sommes devenus mari et femme devant Dieu, nos familles et ceux que nous aimons. C'était intime et émouvant. Nous nous sentons si bénis de commencer ce nouveau chapitre de notre vie», a écrit Pratt dans une publication Instagram.

Puis, dans une seconde publication, Katherine a remercié M.Giorgio Armani qui a créé sa robe unique et le costume parfait de Chris.

Les parents et frères et sœurs de la mariée, Patrick, Christopher et Christina étaient tous présents. Tout comme l'acteur Rob Lowe et ses enfants. Le fils de Pratt, Jack, âgé de 6 ans (dont la mère est l'ex-épouse de Pratt, Anna Farris), était également présent.

Pour ce qui est de la nourriture servie lors du mariage, une source a révélé qu’ils ont seulement utilisé des produits locaux. «C’était beaucoup de légumes frais. Ils ne voulaient pas que le menu soit trop copieux ou trop lourd. C’était plus un menu d'été léger», a déclaré une source à People, lors d'une soirée à la réception. «Pour le dessert, il y avait des options plus légères, comme les framboises, les myrtilles et le cassis.»