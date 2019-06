Même si Marty McFly passe une très mauvaise audition dans le gymnase de son école, des producteurs ont pensé que ce serait une bonne idée d’adapter son épopée en comédie musicale.

Dès 2020, le public britannique pourra aller voir ses péripéties à travers les décennies sur scène. D’ici là, vous pouvez écouter la pièce Put Your Mind to It.

Avouons-le: ce n’est pas peut-être suffisant pour se laisser convaincre de planifier un voyage en Angleterre.

La production tente de reproduire un peu le son des chansons du film mais on est loin, très loin, du fameux Power of Love interprété par Huey Lewis and the News.

(Pour la petite histoire, c’est d’ailleurs Huey Lewis lui-même qui se trouve devant Marty McFly quand il passe son audition... Oui, le monsieur avec le porte-voix aux commentaires acerbes.)

D’ailleurs, comparé à Put Your Mind To It, la pièce jouée par Marty devant le jury, même jouée tout croche avec trop d’intensité, était meilleure que ce premier extrait de la comédie musicale.

Comme SlashFilm le souligne, ce projet de comédie musicale trottait dans la tête de Bob Gale et Robert Zemeckis, les créateurs de Retour vers le futur. Ils ont bien espoir que les nombreux fans du film de par le monde sont aussi enthousiastes qu’eux.

Le film-culte continue d’attirer de nouvelles générations de fans plus de 30 après la sortie du premier film de la trilogie en 1985.