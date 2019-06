Certains internautes continuent d'alimenter les rumeurs de séparation entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth, et la chanteuse a décidé de leur répondre de la meilleure façon.

En effet, Miley s'est tournée vers Instagram pour mettre fin aux rumeurs de rupture et, au passage... souhaiter un heureux 10e anniversaire de couple à son copain, Liam!

Capture d'écran/Instagram @MileyCyrus

«Joyeux 10e anniversaire, mon amour, a indiqué la chanteuse sur Instagram. C’est bon de savoir que les gens sont aussi stupides qu’en 2009! Certaines choses ne changent jamais... et j’espère que ce que tu ressens pour moi ne changera pas non plus. Sincèrement vôtre.»

Une bonne façon de faire taire les rumeurs de séparation qui se font malheureusement persistantes à leur sujet. Et si vous ne connaissez pas l’histoire d’amour reliant Miley et Liam, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire...

Les deux tourtereaux se sont rencontrés sur le plateau de tournage du film The Last Song, en 2009. La chanteuse a d’ailleurs commémoré cet événement avec quelques images et messages sur Twitter et Instagram mardi dernier.

Capture d'écran/Instagram @MileyCyrus

Honnêtement, c’est vraiment mignon de les voir au début de leur relation.

Capture d'écran/Instagram @MileyCyrus

Cette romance d’une décennie continue d'être forte, tout comme le sens de l’humour de Miley!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!

Regardez notre dernière vidéo!