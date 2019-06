Les studios Disney ont fait plusieurs heureux aujourd'hui en diffusant une nouvelle bande-annonce pour la suite du populaire film d’animation La Reine des Neiges.

La dernière séquence vidéo pour promouvoir le long-métrage datait de février dernier.

La bande-annonce montre que les aventures d'Elsa, de sa sœur Anna et de leurs acolytes se transporteront vers le Nord, où la princesse devrait en apprendre davantage sur ses pouvoirs magiques.

La Reine des Neiges 2 arrivera en salle cet automne, le 22 novembre.

Le premier opus, datant de 2013, s’était révélé un véritable phénomène, récoltant 1,27 milliard de dollars US au box-office mondial, un record pour un film d’animation, devant Les Incroyables 2 et Les Minions.

Au grand dam de certains parents, la chanson Let It Go, tirée du film, avait elle aussi connu un énorme succès, pointant même au cinquième rang du classement Billboard.