Le leader parlementaire de Québec solidaire a lancé une pointe au Parti libéral du Québec (PLQ), mercredi, sur Twitter.

La blague de Gabriel Nadeau-Dubois visait une question du chef intérimaire du PLQ très similaire à celle de Manon Massé posée le jour auparavant.

"“Le PM se comporte en patron et non en chef d’État!” : Pierre Arcand ce matin. “Le PM peut-il m’expliquer la différence entre un chef d’entreprise et un chef d’État?” : Manon Massé hier matin», a-t-il écrit.

« Le PM se comporte en patron et non en chef d’État! » : @PierreArcand ce matin. « Le PM peut-il m’expliquer la différence entre un chef d’entreprise et un chef d’État? »: @ManonMasse_Qs hier matin. C’est donc ça le virage vert du PLQ? Le recyclage des questions de QS? 😉#assnat — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) June 12, 2019

«C’est donc ça le virage vert du PLQ? Le recyclage des questions de QS?», a ajouté Nadeau-Dubois.

Comme on dit, chaque petite action pour l’environnement compte.