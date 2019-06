Les avocats ont la cote ces temps-ci. En fait, ils sont si populaires que même les voleurs de banque les utilisent, mais pas de la même façon que vous et moi.

Croyez-le ou non, Fox News rapporte qu’un homme est parvenu à cambrioler deux banques en Israël, le mois dernier, en menaçant les caissiers à l’aide d’un avocat qu'il aurait fait passer pour une grenade.

Le voleur, un homme âgé de 47 ans, a volé près de 8000$ US à deux institutions financières de Beersheba.

Le plus étonnant, dans cette histoire, est qu’il n’a eu besoin que de deux objets pour réussir son crime.

D’abord, une note manuscrite demandant de l’argent au caissier. Jusque-là, c’est un vol assez standard.

Ensuite, un avocat peint en noir. (Il aurait pu en prendre un mûr... Il aurait évité une étape.)

Après avoir remis sa note à la personne derrière le comptoir, le malfaiteur aurait brandi sa «grenade» et menacé de la lancer si on ne mettait pas rapidement l’argent dans son sac.

Grâce à son arme comestible, l’homme se serait enfui avec près de 4500$ US.

Moins d’une semaine plus tard, il aurait utilisé le même stratagème dans une autre banque et se serait cette fois emparé de plus de 3300$ US.

Les enquêteurs ont toutefois pu suivre la trace du téléphone cellulaire de l’homme, qui, évidemment, était connu des policiers.

Le quadragénaire avait déjà purgé une peine de trois ans de prison pour vol qualifié.

Il aura sans doute encore besoin d'un avocat, mais, celui-là, il ne pourra pas le trouver dans la section des fruits et légumes d'une épicerie.

