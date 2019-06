Doctor Sleep: une première bande-annonce angoissante pour la suite à The Shining

Si vous entreteniez des doutes quant à la pertinence d’une suite à un monument du cinéma comme The Shining, ceux-ci devraient entièrement se dissiper au visionnement de cette incroyable première bande-annonce pour Doctor Sleep.

Près de 40 ans après la parution du film iconique de Stanley Kubrick, le jeune Danny Torrance, qui n’est d’ailleurs plus aussi jeune, réapparaît donc dans cette suite, dont l’histoire est également tirée d’un roman de Stephen King.

Interprété cette fois-ci par Ewan McGregor, le personnage sera au centre du nouveau long-métrage, encore marqué par son terrifiant passage à l’Overlook Hotel, alors qu’il rencontrera une jeune adolescente (Kyliegh Curran) dotée de pouvoirs surnaturels semblables aux siens.

Fait très intéressant, le film est réalisé par Mike Flanagan, qui nous a récemment donné l’excellente série d’horreur The Haunting of Hill House, diffusée sur Netflix. Et à voir cette première bande-annonce des plus angoissantes, il ne semble pas trop avoir perdu la main.

Doctor Sleep prendra l’affiche le 8 novembre prochain et mettra également en vedette Bruce Greenwood, Rebecca Ferguson et Zahn McClarnon.