Faites le quiz de Sol Zanetti sur les signes religieux

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a conçu un quiz sur les signes religieux pour le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, en lien avec le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État.

Il l’a présenté aux journalistes mercredi matin.

«C’est un quiz que M. Jolin-Barrette ne veut pas faire, mais qu’il veut que toutes les administratrices et [tous] les administrateurs du Québec fassent dans l’application du projet de loi 21. [...] Il y en a qui sont étonnants, et ce n’est pas tous des signes religieux. [...] Je suis certain que vous réalisez que ce sera un exercice difficile qui va mener parfois à des interprétations abusives, parfois très restrictives et qui vont clairement créer des injustices», leur a-t-il dit.

Le principe est simple. Il suffit de distinguer ce qui est religieux ou non.

Facile? Ça, on ne le sait pas, on n’a pas les réponses.

On se fie à vos interprétations.

Ce sera donc à vous tous de décider quels symboles et quels objets sont à caractère religieux.

L’avenir du Québec dépend de vous.

(Bon, OK, peut-être pas tant que ça.)