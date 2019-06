Mitsou dit «au revoir» à une personne chère

Mitsou Gélinas s'est rendue en urgence rejoindre sa grand-maman malade ce 13 juin.

Malheureusement pour la chroniqueuse radio, sa douce grand-maman, Annette Rioux, s'est assoupie éternellement dans son lit d'hôpital à l'âge de 96 ans. Originaire de Trois-Pistoles, sa grand-mère laisse dans le deuil 12 enfants et plusieurs petits-enfants qui vont s'ennuyer de ses tartes et de ses tourtières, comme le dit Mitsou dans un message touchant.

Elle a rendu son dernier souffle à cause d'un œdème pulmonaire, soit une trop grande quantité d'eau dans ses poumons.

Mitsou a rédigé un magnifique message pour rappeler aux gens de profiter de leurs proches pendant qu'ils sont encore là.

On envoie à Mitsou et toute sa famille nos plus sincères condoléances et beaucoup d'amour dans ce moment difficile.