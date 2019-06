La journaliste et chroniqueuse littéraire et judiciaire Isabelle Richer a annoncé sur Facebook que son ami et collègue Alain Gravel avait eu un grave accident de vélo.

L'accident de vélo est survenu aujourd'hui. Alain Gravel est actuellement hospitalisé pour cinq côtes fracturées et un pneumothorax provoquant une gêne respiratoire.

Voici le message Facebook qu'elle a publié ce matin: