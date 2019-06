[VIDÉO] Une famille de cygnes têtus refuse de se tasser des rails et force un train à la suivre à 1km/h

Une petite communauté britannique a été plongée dans le chaos pendant plus d’une trentaine de minutes, et tout ceci à cause d’une famille de cygnes.

Nos oiseaux têtus ont décidé qu’ils souhaitaient marcher sur la voie ferrée malgré le fait qu’un train voulait aussi circuler sur la même voie ferrée.

Ne voulant pas vivre avec un homicide aviaire sur la conscience, le conducteur est sorti de son engin pas à vapeur parce qu’on est en 2019 et a tenté de chasser les cygnes des rails avec un parapluie.

Les bêtes cabochardes qui n’avaient rien à cirer du monsieur ni de son parapluie ont décidé de tout bonnement continuer leur route.

Alors le train est reparti en suivant les cygnes de très près.

Tout ceci a causé un sérieux bouchon de circulation dans le village de Stowbridge, au sud-est de l’Angleterre.

Après une trentaine de minutes, les bêtes blanches ont enfin laissé la voie libre au train et sont allées nager dans une rivière.

Bravo à tout le monde impliqué et surtout bravo à tous les cygnes d’avoir su tenir tête à l'autorité.