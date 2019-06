Ce bracelet vous donne des électrochocs pour stopper vos mauvaises habitudes... Quelle époque formidable!

Vous êtes à bout d’idée pour chasser vos mauvaises habitudes?

Vous n’arrivez pas non plus à vous débarrasser de la tentation d’aller gober un trio hot-dog graisseux au fast-food du coin sur l’heure du midi?

Impossible non plus de vous empêcher d’en griller une après un copieux repas?

Un chercheur patenteux du nom de Maneesh Setti a peut-être la solution à portée de main. Ou à portée de poignet.

LadBible mention ne qu’Amazon vient tout juste de mettre en vente sur son site le gadget qui vous ramènera dans le droit chemin.

Quoi de mieux qu’un bracelet pour se débarrasser de ses mauvais choix alimentaires?

Son nom? Pavlok. (Oui, oui... Comme Pavlov et son chien conditionné.)

Comment ça marche? Le bracelet vous envoie un «avertissement» de 350 Volt quand vous ne respectez pas vos engagements. Ce n’est tout de même pas un taser, mais ça ne doit pas super agréable.

Il ne faut pas croire non plus que le bracelet va prendre votre régime à votre place. Non, le divin bracelet ne détecte pas non plus le taux de gars dans votre système quand vous ingurgitez un Double Mozza Burger ou un Big Mac. C’est à vous de l’activer quand vous sentez que vous dévier de vos bonnes intentions.

Toutefois, vos amis peuvent aussi télécharger une application leur permettant d’activer l’électrochoc quand ils vous surprennent à enfiler trop de bières ou à finir les assiettes des autres.

Le fabricant Pavlok affirme que son produit «permet de parler le langage de votre cerveau de reptile en y ajoutant un élément désagréable (un petit électrochoc sur votre poignet) à ce que vous êtes conditionnés à aimer (vos mauvaises habitudes persistantes). Rapidement, Pavlok conditionne votre esprit à associer un sentiment «désagréable» à vos mauvaises manies... et à toutes les arrêter!»

Le bidule punitif est disponible sur Amazon au coût de 199$. Une charge contient un maximum de 150 électrochocs prêts à se manifester si vous retrouvez vos mauvaises manies.

En entrevue avec ABC, l’inventeur du Pavlok a aussi déclaré : «Il y un véritable pouvoir dans le fait d’utiliser un peu de douleur pour vous aider à briser vos habitudes.»