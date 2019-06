J’ai manqué Corey Hart en 1986... je me suis repris 33 ans plus tard

En 6e année, je faisais du lip-sync sur Corey Hart. J’avais même fait un exposé oral intitulé «Une journée dans la vie de Corey Hart...»

Bref, je voulais pas manquer son passage au Palais des Sports de Sherbrooke en 1986. Mais on va pas voir des shows tout seul à 11 ans.

Vaut mieux tard que jamais, je me suis repris au Centre Bell samedi soir.

Glass Tiger assurait la première partie. Et, à l’époque de la Coreymania, j’appréciais aussi Glass Tiger au point de m’acheter la cassette au Discus du Carrefour de l’Estrie.

Combo, donc.

Arrivé au Centre Bell, j’étais surpris de l’ampleur de la file. Sur le coup, j’ai même pensé que c’était des fines bouches patientant devant la Cage.

J’admets que je ne suis pas un régulier du Centre Bell. Primo, je suis pas fan du hockey (pas même en série). Deuzio, je préfère les shows dans les petites salles. Ma seule expérience du Centre Bell était pour un 137e retour de RBO.

À l’entrée, on passe au détecteur. De métal? De p’tit change? Je ne saurais dire. Ça m’a presque rendu aussi nerveux qu’à l’aéroport. Même qu’une fois passé la machine, je cherchais le magasin hors-taxes...

Avant que je le show ne débute, j’entendais autour de moi l’écho assourdissant des banlieusards jasant des rénovations de leur patio et du dernier tout-inclu visité...

Profitant des quelques minutes qui me restaient avant que ne commence le show, j’ai constaté moi-même la vérité derrière les blagues souvent rapportées sur le coût de l’alcool au Centre Bell.

Un verre de vin à 18$ pour ma chérie et 24$ pour mes deux bières(Je voulais limiter mes déplacements.) J’ai pas hâte d’annoncer à ma fille qu’elle ne pourra pas aller à l’université...

Enfin, ça commence.

Alain Frew, le chanteur de Glass Tiger, aborde la scène avec la confiance d’un jeune premier en entonnant les premières notes de Don’t Forget me (When I’m gone).

Tout de suite, je pensais: «ils brûlent leur set en partant! Est-ce qu’il va leur rester des tounes pour faire 45 minutes...?»

Mais le groupe a roulé pas mal. Les hits s'enchaînent. Ils n’ont pas des tonnes de méga-succès mais juste assez pour un petit trois quarts d’heure sympathique.

Étrangement, Alan Frew a enlevé son t-shirt à la toute fin pour le lancer dans la foule. Je me demandais s’il allait nous montrer une quelconque cicatrice liée à une opération.... Mais non! Il a juste lancé son t-shirt suintant dans la foule. Au grand plaisir d’une fan qui a été poignée pour traîner ça tout le long de la soirée.

À l’entracte, alors que je m’empressais de trouver une urinoir confortable, une horde de gentes dames ont envahi la salle des bains des hommes. Permission spéciale accordée pour la circonstance, j’imagine. Sinon, chapeau mesdames pour l’audace!

Soudain, les lumières baissent. Les spots se promènent sur la scène. Les écrans projecteurs nous mettent dans l’ambiance avec des vieilles photos d’un jeune Corey au regard perçant qui fait la moue.

Le guitariste arborant une jupe écossaise entame un premier riff juste avant que le sympathique montréalais d’origine juste assez bilingue pour garder son accent cute arrive sur scène sous les acclamations.

Sans voler le show, Julie Masse a quitté le choeur pour venir accompagner son époux durant Là-bas. Parions que ce bout de spectacle sera effacé pour la prestation à Kelowna BC.

Autre clin d’oeil pour son public québécois, Corey Hart nous présente un extrait de l’émission Premières fois présentée en mars où on voit l’animatrice/comédien Mélanie Maynard s’extasier, voire fondre, devant le chanteur au regard ténébreux. Elle lui avait alors parlé d’une obscure pièce jamais parue en single, Jenny Fey, sur l’album First Offense.

Comme dans un Bye-Bye quand on parle d’une personnalité qui finit par se pointer en vrai, l’animatrice a été invitée à se joindre à Corey sur la petite scène aménagée au milieu de la du Centre Bell.

De retour sur la grosse scène, Corey s’est époumoné à pousser une couple de vieux hits sans jamais trop s’aventurer du côté des incontournables. On te voir venir Corey: tu gardes ça pour le rappel.

Mais entre-temps, il fallait bien inviter la gagnante de La Voix, Geneviève Jodoin, pour s’échanger couplets-refrains durant une reprise de L’hymne à l’amour. Un autre bout de spectacle dont seront privés les fans de Kelowna.

Mais on savait que la fausse fin s’en venait.

«Bye tout le monde...» Alors que Sunglasses at night et Never Surrender n’ont pas encore été joués? Tu me niaises Corey? Tu penses vraiment qu’on va gober ça?

Peut-être que tout le monde savait. Peut-être que tout le monde savait pas. Mais ce qui devait arriver arriva. Corey et son band reviennent plus crinqués que jamais pour nous pousser trois tounes avec le riffs de clavier de Sunglasses at night. Hystérie dans la foule. J’ai eu un p’tit frisson, je l’avoue.

Et Corey en a eu aussi tout un quand, après avoir poussé Never Surrender comme si sa vie en dépendait, je le voyais hésiter et saluer et resaluer de ses bons mots. Le coeur content. Le pas léger.

Tes verres fumées ce soir-là cachaient peut-être des larmes de joies Corey.