Tom Morello arrache le téléphone d’un spectateur en plein selfie durant son show pour le lancer au loin

Doit-on s’attendre un phénomène qui va aller en s’intensifiant ?

L’épreuve du lancer du téléphone en concert est-elle en voie de devenir une discipline olympique ? Bien des musiciens semblent déjà s’entraîner en vue des prochaines compétitions de 2020.

Après Rob Halford de Judas Priest qui y est allé d’un coquet coup de pied faisait faire un vol plané non sollicité à un téléphone et le chanteur de FILDAR qui a, lui aussi, fait prendre l’air à l’appareil d’un spectateur, c’est au tour de l’ex-guitariste de Rage Against the Machine Tom Morello de se servir d’un téléphone cellulaire comme projectile.

Le fait d’arme de Tom Morello s’est manifesté samedi dernier à l’amphithéâtre Hollywood Casino à Tinley Park en Illinois.

Alors qu’il avait invité des fans à venir sur scène, il les a avisé d’emblée qu’ils ne devaient même pas penser à prendre un selfie d’une quelconque façon.

Comme le mentionne Stereogum, un téméraire a fait fi des avertissements de son idole et a tenté le tout pour le tout. À ses risques et périls.

Sur le très court extrait du concert diffusé sur Twitter, on peut voir le guitariste exécuter Killing In The Name Of de son ancien groupe Rage Against the Machine.

Put a phone in my face onstage and I’ll throw it. #LiveInTheMoment Great fun today at @101WKQX show. #SweetHomeChicago https://t.co/V6DoQiMKas — Tom Morello (@tmorello) 16 juin 2019

Il faut regarder rapidement(ou quelque fois) avant de s’apercevoir que, sans presque interrompre son riff, il saisit l’appareil d’un spectateur pour le propulser au hasard dans la foule.

Habile, quand même!

Il a commenté sa mésaventure sur Twitter avec vidéo à l’appui: «Mets-moi un téléphone dans la face sur scène et je vais le lancer.»

En espérant que son fan (ou ex-fan) avait un bon forfait cellulaire...