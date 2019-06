Jessica Barker révèle qu’elle n’a pas toujours eu une bonne relation avec Tom des «Intrépides»

Ceux qui ont allumé leur télé ce mardi ont été étonnés d’apprendre que le ciel n’a pas toujours été bleu entre la comédienne québécoise et son collègue français Lorànt Deutsch.

Alors que Jean-Philippe Wauthier, l’animateur de Bonsoir bonsoir! sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, était à l’écoute, celle qui interprétait Julie a partagé un secret que plusieurs n’étaient pas prêts à entendre, et ce, même si l’école était terminée depuis belle lurette.

Personne n’a eu besoin d’appeler au secours sans perdre un instant, mais il est certain que beaucoup de téléspectateurs ont été stupéfaits de savoir que Barker et Deutsch étaient en conflit constant.

«Tsé que Lorànt et moi, ça a été super difficile. Ça n’a pas été de l’amitié. Nous, on se chicanait tout le temps! Ah non. C’était la guerre», a raconté l’interprète de Julie, entourée de ses deux éternels complices Vincent Bolduc et Guillaume Lemay-Thivierge.

Ainsi donc, même si l'aventure les emmenait de Montréal à Paris pour faire face au danger, les «Tom et Julie» de la vraie vie avaient une relation exécrable.

«Il était tout le temps macho et moi, ça me tapait sur les nerfs. Et puis, il était toujours en train de vouloir me dire comment parler et tout ça. À un moment donné, j’ai parlé au réalisateur et je lui ai dit: “Je ne veux plus que Lorànt m’adresse la parole.”», a ajouté celle qui était là pour faire la promotion du podcast Bain libre, qu’elle co-anime avec ses deux complices précédemment mentionnés.

Mais bon, puisque les Intrépides règlent tous les problèmes, Jessica et Lorànt se sont finalement réconciliés, mais pas à la vitesse de l’éclair.

Plusieurs années ayant coulé sous les ponts (et grâce à la magie des réseaux sociaux), il n’a suffit que d’un appel pour que tout redevienne limpide entre les deux acteurs.

Deutsch, qui se décrit lui-même comme un «royaliste de gauche», est depuis devenu un auteur à succès spécialisé dans la vulgarisation de l’histoire de la France.

Cependant, il a souvent suscité la polémique par ses écrits ou ses prises de position controversés.

Bref, s’il a des soucis, ou besoin d’un ami, il sait qui appeler...

Si tu t’ennuies ou si t’as besoin de rire, suffit d’un clic sur cette vidéo: