[VIDÉO] Quand Spider-Man, sans harnais, lave un toit en pleine tempête

Un homme ne semblait pas en croire ses yeux quand il a regardé par la fenêtre, lundi dernier, en Floride.

Ce que Georges Martinez a vu est loin d’être ordinaire. Il s’agissait de Spider-Man qui lavait un toit en pleine tempête.

Capture d'écran Instagram

New York pouvait-il se passer de lui pour quelques jours? Après tout, tout le monde a le droit à des vacances en Floride, non? Admettons que Wildwood, dans le New Jersey, aurait été moins loin pour l'Homme-araignée.

On s'égare.

Évidemment, Martinez a publié la vidéo sur la... Toile. Il est choqué par ce qu'il voit.

«Il pleut, il y a des éclairs et du tonnerre... Je regarde dehors et je vois ça...», a-t-il écrit sur Instagram.

La personne qui a bravé les intempéries n’avait visiblement pas de harnais.

Elle semble être littéralement scotchée au toit... comme le super-héros.

Une chose est sûre : Spider-Man devrait être plus prudent s’il veut voir son film qui sortira le 2 juillet prochain au cinéma.

